«أيادٍ ناعمة» تقود طائرات

المصدر: دبي-وائل الخطيب

تشكّل النساء ما يقارب 44% من القوى العاملة في «طيران الإمارات»، وقد شكّلن جزءاً لا يتجزأ من قصة نجاح الشركة على مدى السنوات الـ32 الماضية بحسب تقرير نشره موقع «AirlineRatings» الذي يقدم أفضل نظام تصنيف عالمي وشفاف لشركات الطيران على مستوى العالم.

وتوظف طيران الإمارات حالياً أكثر من 30 ألف امرأة من أكثر من 150 جنسية يعملن عبر طيف كامل من عمليات شركة الطيران، وتعمل 18 ألفاً منهن كأطقم ضيافة في الطائرات، بينما يتمثل العدد الباقي عبر أدوار فنية وكذلك مهنية وقيادية. بمن في ذلك حوالي 1150 مواطنة إماراتية يؤدين أدواراً مختلفة عبر أقسام متعددة، كما يتولين أدواراً إدارية وتنفيذية في المجموعة.

ومن بين قائدات طائرات الإمارات من السيدات: الكابتن باتريشيا بيشوف من كندا والضابط الأول ريبيكا لوغيد من المملكة المتحدة اللتان تقودان طائرة طيران الإمارات A380 إلى سان فرانسيسكو

والكابتن هيذر وولف من كندا، والضابط الأول ماريك كريمر من هولندا، والطيار المتدرب نوف عمر من الإمارات، يقدن طائرة بوينج 777 إلى سنغافورة. الضابط الأول نانسي بندر من كندا تقود طائرة الإمارات بوينغ 777 إلى لشبونة.

الضابط الأول إكام أهلواليا من الهند تقود طائرة الإمارات A380 إلى مانشستر. والكابتن روسيو رودريغيز من المكسيك تقود طائرة الإمارات A380 إلى بيرث.

الكابتن مارتا تشاتزيليادوو من اليونان والضابط الأول دومينيك كوتي من أستراليا تقودان طائرة الإمارات بوينغ 777 إلى الجزائر العاصمة.

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