«روّاد» تختتم مبادرة «نجوم الأعمال» في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

نظّمت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «روّاد»، أمس، في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، الحفل الختامي لمبادرة «نجوم الأعمال»، بحضور حمد المحمود، مدير مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «روّاد»، ومحمد الملا، أمين عام مجلس الشارقة للتعليم، التي نظمتها بالتعاون مع مجلس الشارقة للتعليم، على مدار 16 يوماً، في واجهة المجاز المائية.

وهدفت المبادرة إلى تمكين طلبة الجامعات والمدارس، وتشجيعهم على خوض تجربة الاستثمار في قطاع ريادة الأعمال، حيث وصلت أرباح الطلبة المشاركين إلى 152 ألف درهم، وهو ما يؤكد نجاح المبادرة، وتحقيق أهداف المؤسسة الساعية إلى إتاحة الفرصة أمام الطلبة لاكتساب المعرفة والخبرة ومهارات التفكير الابتكاري، وتعلم أصول الفكر الريادي، وتعزيز ثقافة الإنتاج لدى الطلبة.

وكانت مبادرة «نجوم الأعمال» قد عرضت نحو 40 مشروعاً، شارك فيها ما يقارب 120 طالباً من أبناء المدارس الحكومية والخاصة في إمارة الشارقة. وقال حمد المحمود، مدير مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «روّاد»: «لقد بادرت «روّاد» منذ تأسيسها إلى إطلاق ودعم العديد من المشاريع الناجحة، الموجهة إلى خدمة المجتمع الإماراتي».