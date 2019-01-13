«طاقة» تطلق تعاوناً استراتيجياً مع «أغذية»

المصدر: أبوظبي - البيان

وقعت «أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع.» (طاقة) مذكرة تفاهم مع مجموعة «أغذية»، ومقرها أبوظبي، لتعزيز التوافق الاستراتيجي بينهما وتقديم خدمات عالية الجودة إلى مقر شركة «طاقة» وأصولها في الإمارات.

وقع مذكرة التفاهم كل من سعيد حمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة «طاقة»؛ والمهندس طارق أحمد الواحدي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية، ضمن مقر «طاقة» في مربعة سوق أبوظبي العالمي.

وتتيح المذكرة لموظفي «طاقة» الاستفادة من مراكز توزيع الأغذية التابعة لمجموعة «أغذية» في أبوظبي ودبي والعين والظفرة.

وقال سعيد حمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة «طاقة»: «تسعى (طاقة) إلى إحداث تغيير إيجابي ملموس في حياة موظفيها والمجتمعات عموماً عبر أسواقنا الأحد عشر.

ونحن فخورون جداً بشراكتنا مع (أغذية) للمساهمة في تعزيز رفاه موظفينا بدولة الإمارات واستكشاف سبل جديدة لتحقيق المنفعة المتبادلة».

وقال المهندس طارق أحمد الواحدي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية: «افتتحت (أغذية) أول مراكزها لتوزيع الأغذية في عام 2016 كجزء من استراتيجية المجموعة لتحقيق النمو المستدام ورد الجميل للمجتمع.

ونسعى إلى تعزيز سبل الحصول على منتجات الأغذية والمشروبات عالية الجودة عبر مواقع رئيسية يسهل الوصول إليها».