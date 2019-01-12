أبوظبي نحو نموذج متكامل للطاقة يعتمد أفضل الممارسات العالمية

المصدر: أبوظبي - وام

قال المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة بأبوظبي، إن الدائرة ستكشف، خلال مشاركتها في أسبوع أبوظبي للاستدامة، عن نموذج متكامل للطاقة لإمارة أبوظبي مبني على أفضل الممارسات العالمية.

وأضاف، في حوار مع وكالة أنباء الإمارات «وام»، أن الدائرة وضعت استراتيجيات متكاملة لقطاع الطاقة في الإمارة، لإعداد نموذج متكامل للطاقة يهدف إلى صياغة السياسات التي تدعم التوجهات، وتهيئة المناخ المناسب للتنمية والاستثمار في جميع المجالات، كالنقل بجميع أشكاله (جوي وبري وبحري)، والصناعة والنفط والغاز والمياه والتطوير العمراني، مع الأخذ في عين الاعتبار الأثر البيئي والاقتصادي والمجتمعي الناتج من تطبيق تلك السياسات، وبالتشاور مع الشركاء في القطاعين العام والخاص.

وأوضح أن النموذج المتكامل للطاقة لإمارة أبوظبي يستهدف تحقيق كفاءة الاستهلاك، والاستخدام الأمثل للطاقة، وضمان إمداد الطاقة من الماء أو الكهرباء بأقل التكاليف لجميع المستهلكين الذين سيتلمسون نتائجها من خلال الفواتير، لافتاً إلى أن نسب الاستهلاك تُعدّ جزءاً من التخطيط للمدن، ولكن تتأثر بتغير الاستخدام من قِبل المستهلكين.

ونوه بأن دائرة الطاقة بأبوظبي تسعى إلى موازنة الاستهلاك والإنتاج، مشيراً إلى أن قطاع المياه بأبوظبي لم يحقق أي نسب زيادة في الاستهلاك للمنازل خلال العام الماضي، خاصة في مدينة العين، على الرغم من نمو عدد السكان ونتيجة وعي المستهلكين.

خريطة طريق

وأكد رئيس دائرة الطاقة أن أبوظبي لديها خريطة طريق واضحة للاستفادة من البنية التحتية المتطورة في تلبية احتياجات المجتمع، لكونها مؤهلة بشكل يحقق التنمية المستدامة في القطاعات كافة، مشيراً إلى أن دائرة الطاقة تعمل، بالتعاون مع جميع الشركاء الرئيسين في الإمارة، على تطوير تقنيات النقل المستدام والمركبات الكهربائية.

ولفت إلى أن الدائرة أصدرت التعليمات الفنية والدليل الإرشادي لمحطات شحن المركبات الكهربائية في أبوظبي التي يتم تطبيقها على كل الأطراف المعنية بتركيب محطات شحن المركبات الكهربائية، وهي شركة أبوظبي للتوزيع، ومُلّاك هذه المحطات، إلى جانب المشغلين ومستخدمي المحطات، وذلك بالتنسيق مع دائرة النقل ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة.

وأوضح أن هذه الخطوة تشكّل جزءاً من تطبيق استراتيجية المركبات ذات الانبعاث المنخفض التي تُعدّ المركبات الكهربائية جزءاً أساسياً منها، ما يسهم في الحد من تلوث الهواء، وتحسين معايير الصحة العامة، وتقليل نفقات التنقل والسفر، والحد من استهلاك الوقود الأحفوري.

وقال إن أبوظبي تضم حالياً أكثر من 50 محطة قائمة لشحن المركبات، ومن المتوقع أن يتضاعف عدد محطات الشحن خلال هذا العام ليصل إلى 100 محطة، وذلك تماشياً مع سوق المركبات الكهربائية التي تعتبر في مراحلها الأولى في المنطقة.

مبنى #أدنوك يزدان بشعار #أسبوع_أبوظبي_للاستدامة 2019، أحد أكبر التجمعات المعنية بالاستدامة في العالم، والذي يقام في الفترة من 12-19 يناير الجاري في العاصمة #أبوظبي.



تصوير- سيف الكعبي#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/aLwdGngc3k — البيان الاقتصادي (@AlBayanBusiness) January 12, 2019

رؤية طموحة

وعن الرؤية الطموحة لإمارة أبوظبي، التي تستهدف تنويع استراتيجيتها في مجال الطاقة، أكد رئيس دائرة الطاقة التزام أبوظبي بتطوير مزيج طاقة أكثر استدامة ومنخفضة الانبعاثات الكربونية لتلبية متطلبات الطاقة والمياه التي تدعم النمو الاقتصادي بالإمارة، كما تدعم الدائرة رؤية الإمارة من خلال سعيها إلى بناء نظام طاقة متنوع يمنحنا مزيداً من الأمان والاستدامة وضمان توفير سعر للطاقة في متناول الجميع.

وأضاف: «أنه على مدى السنوات القليلة المقبلة، سيزداد حجم مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة المنخفضة الكربون بدرجة كبيرة، وسيستمر الغاز في أداء دور رئيس في أمن الطاقة، من خلال توفير توليد الكهرباء المرن، وهو أمر مهم، خاصة في السنوات المقبلة، ومع التشغيل لمشروع الطاقة النووية، فإن تخزين الطاقة ينال اهتماماً كبيراً في ظل مواصلة تقييم الإنتاج الحالي والإمكانات المستقبلية لجميع التقنيات، بما في ذلك مرافق الغاز الطبيعي والتحلية الحرارية القائمة»، مؤكداً دعم شركات التوزيع في القيام بأعمالها الجديدة المنظمة للتوزيع والتزويد بالمياه المعاد تدويرها لأغراض غير صالحة للشرب، لتعزيز الحفاظ على مياه الشرب، وتقليل الحاجة إلى مياه التحلية وتكلفتها.

الطاقة المتجددة

وفيما يخص نسبة مساهمة قطاع الطاقة المتجددة من إجمالي إنتاج الكهرباء في أبوظبي، قال معاليه إن مصادر الطاقة المتجددة تسهم حالياً بنحو 7% من إجمالي سعة إنتاج الطاقة بعد تشغيل مشروع محطة نور أبوظبي في أبريل المقبل، وجارٍ العمل حالياً النظر في عدد من مشاريع الطاقة الشمسية المستقبلية التي سترفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 28% بحلول عام 2025، مقسمة ما بين طاقة نووية وشمسية، وفقاً لخطة أبوظبي التي تستهدف مساهمة الطاقة النظيفة بنسبة 50% من إجمالي إنتاج الكهرباء في أبوظبي بحلول 2050.

وأضاف أن أنشطة توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه تسهم بنحو 35% من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون (421 كيلوغراماً لكل ميغاوات ساعة)، بالمقارنة مع القطاعات الأخرى، وذلك لاعتمادها الكلي على استخدام الغاز في عمليات الإنتاج.

خفض الانبعاثات

وقال إنه انطلاقاً من رؤية قيادتنا الرشيدة، وبالتماشي مع أهداف استراتيجية الإمارات للطاقة لعام 2050 التي تهدف إلى تخفيض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن توليد الكهرباء 70%، قامت دائرة الطاقة باستحداث مبادرات عديدة لتقليل الأثر البيئي، أهمها إدارة جانب الطلب على الكهرباء والمياه والتوسع في إيجاد مصادر بديلة ونظيفة للطاقة، مثل إنشاء محطات الطاقة الشمسية، وتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي، إضافة إلى تنظيم وترخيص محطات شحن السيارات الكهربائية.

وعن استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة قطاع الكهرباء والمياه، أوضح أن استخدام التكنولوجيا والرقمنة في قطاع الطاقة بات واقعاً ملموساً يستفيد منه المنتج والمستهلك، والحصول على نتائج إيجابية ووفورات لحظية في الوقت والمال، تعود بالفائدة على هذا القطاع الحيوي من خلال متابعة الاستهلاك ومراقبة الشبكات، لتفادي أي خسائر ومعالجة أعطال الشبكات في لحظتها، من خلال إرسال إشارة إلكترونية تحقق الاستفادة المثلى.