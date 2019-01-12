طيران الإمارات تعلن عن تغييرات في شبكة خطوطها لعام 2019

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت طيران الإمارات عن تعديلات على برامجها التشغيلية في عام 2019، وذلك للحد من تأثير إغلاق المدرج الجنوبي في مطار دبي الدولي خلال شهري أبريل ومايو، وكذلك للتكيف مع اتجاهات الطلب العالمي على السفر، كما حددت الناقلة الخطوط العريضة لخطط أسطولها العامل لهذا العام.

وقال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: "نفتخر في طيران الإمارات بكوننا ناقلة جوية تركز على تلبية متطلبات العملاء وتعمل وفق نموذج تجاري ناجح. فنحن نستثمر في أسطول حديث من الطائرات ذات الكفاءة العالية حتى نتمكن من توفير وسائل الراحة الرائدة في الصناعة لعملائنا، كما أننا نتمتع بمرونة تمكننا من تشغيل طائراتنا إلى وجهات تلبي احتياجات عملائنا بصورة أفضل".

وأضاف السير تيم كلارك قائلاً: "تتماشى التغييرات التي أدخلناها على برامج رحلاتنا في عام 2019 مع هذا النهج، مع الأخذ في الاعتبار ديناميكيات السوق العالمية والقيود التشغيلية، بما في ذلك أعمال صيانة المدرج الجنوبي في مطار دبي الدولي. وسوف نواصل على مدار العام مراقبة الأسواق العالمية عن كثب، محتفظين بمرونتنا لاستخدام أسطول طائراتنا على أفضل وجه".

وسوف يؤثر إغلاق المدرج الجنوبي لمطار دبي الدولي لأعمال الصيانة بين 16 أبريل و30 مايو 2019 على عدد كبير من رحلات طيران الإمارات المنتظمة.

ونظراً للقيود المتعلقة بتشغيل الرحلات الجوية باستخدام مدرج واحد في مركزها الرئيس، فسوف تضطر طيران الإمارات إلى إلغاء العديد من رحلاتها أو إعادة جدولتها أو تغيير طراز الطائرات على بعض الخطوط، وذلك للحد من التأثيرات على العملاء، ما سيؤدي إلى عدم استخدام 48 طائرة، مع تخفيض 25٪ في إجمالي عدد الرحلات التي تشغلها الناقلة خلال فترة الـ45 يوماً.

تعديلات الشبكة في 2019

سوف تشغل طيران رحلات إضافية إلى العديد من محطاتها في أفريقيا اعتباراً من يونيو 2019، وذلك لتلبية الطلب المتنامي على خدماتها الذي تشهده هذه الأسواق، ما سيوفر للعملاء مزيداً من الخيارات وسهولة السفر إلى مختلف وجهات الناقلة عبر مقرها الرئيس في دبي.

والمدن الأفريقية التي ستخدمها طيران الإمارات برحلات إضافية هي:

الدار البيضاء (المغرب): سوف تشغل طيران الإمارات رحلة يومية ثانية إلى الدار البيضاء اعتباراً من 1 يونيو 2019، بطائرات البوينج 777-300ER، ما سيعزز الخدمة اليومية الحالية التي تتم بطائرة إيرباص A380.

أبوجا (نيجيريا): سيتم اعتباراً من 1 يونيو 2019 تشغيل ثلاث رحلات إضافية أسبوعياً بطائرات البوينج 777-300ER إلى أبوجا، ما سيجعل رحلات الناقلة تتم يومياً إلى هذه المدينة.

أكرا (غانا): ستشغل طيران الإمارات أربع رحلات إضافية إلى العاصمة الغانية بطائرات البوينج 777-300ER، ما سيصل بخدمتها الإجمالية إلى أكرا، اعتباراً من 2 يونيو 2019، إلى 11 رحلة أسبوعياً.

كوناكري (غينيا) وداكار (السنغال): سوف يتم اعتباراً من 1 يونيو 2019 تشغيل رحلة إضافية واحدة أسبوعياً بطائرة بوينج 777-300ER إلى عاصمتي غينيا والسنغال.

كما ستشغل طيران الإمارات رحلات طيران إضافية إلى العديد من وجهاتها في أوروبا خلال موسم ذروة السفر في صيف 2019. وهذه المحطات هي:

أثينا (اليونان): سوف تشغل طيران الإمارات رحلة يومية ثانية إلى أثينا في الفترة ما بين 31 مارس و26 أكتوبر 2019.

وسوف تتم الخدمة الإضافية بطائرة بوينج 777-300ER من 31 مارس حتى 15 أبريل وبين 1 و26 أكتوبر 2019.

أما خلال أشهر الصيف التي تشهد ذروة موسم السفر بين 31 مايو و30 سبتمبر، فسوف يتم استخدام طائرات إيرباص A380 لتلبية الطلب الإضافي، ولن تعمل الرحلة اليومية الثانية خلال فترة إغلاق المدرج الجنوبي لمطار دبي (16 أبريل- 30 مايو 2019).

روما (إيطاليا): سوف تتم خدمة العاصمة الإيطالية بثلاث رحلات يومياً بين 31 مارس و26 أكتوبر، وسيتم تعليق الرحلة الإضافية الثالثة، التي ستعمل بطائرة بوينج 777-300ER خلال إغلاق مدرج مطار دبي الجنوبي.

ستوكهولم (السويد): ستوفر طيران الإمارات سعة مقعدية إضافية إلى السويد خلال شهري يوليو وأغسطس 2019 مع مضاعفة خدمتها اليومية الحالية بطائراتها البوينج 777-300ER، ما سيتيح لمزيد من العملاء السفر من وإلى العاصمة السويدية خلال موسم الذروة صيفاً.

زغرب (كرواتيا): في إطار الشراكة الاستراتيجية بين طيران الإمارات وفلاي دبي، ستقوم طيران الإمارات بإعادة تشغيل رحلتها اليومية إلى زغرب بطائرة بوينج 777-300ER اعتباراً من 31 مارس وحتى 26 أكتوبر 2019، وسيتم تخفيض الخدمة اليومية إلى 4 رحلات في الأسبوع خلال إغلاق مدرج مطار دبي الجنوبي.

ومن أجل تلبية الطلب الموسمي المتزايد، ستشغل طيران الإمارات طائرات إيرباص A380 إلى عدد من الوجهات، منها:

بوسطن (الولايات المتحدة الأمريكية): سيتمكن عملاء طيران الإمارات المسافرين إلى بوسطن من الاستمتاع بتجربة أكبر طائرة تجارية في العالم التي تشتهر بصالونها الجوي لمسافري الدرجتين الأولى ورجال الأعمال، وحمّام الشاور سبا للدرجة الأولى، وسوف تخدم طائرة A380 بوسطن في الفترة بين 1 يونيو و30 سبتمبر 2019 وبين 1 ديسمبر 2019 و31 يناير 2020 لاستيعاب الزيادة الموسمية في الطلب على السفر من وإلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

غلاسكو (المملكة المتحدة): ستشغل طيران الإمارات الطائرة ذات الطابقين، سعة 489 مقعداً إلى اسكتلندا للمرة الأولى في الفترة ما بين 16 أبريل و31 مايو 2019 بدلاً من الرحلتين اليوميتين الحاليتين بطائرات البوينج 777-300ER خلال إغلاق مدرج مطار دبي الدولي الجنوبي.

واعتباراً من 1 يونيو 2019 حتى 30 سبتمبر 2019، ستستأنف طيران الإمارات تشغيل رحلتين يومياً إلى غلاسكو إحداهما بطائرة بوينج 777-300ER والأخرى بطائرة إيرباص A380، ما سيوفر سعة إضافية لتلبية الطلب المتزايد على السفر خلال موسم الصيف.

وسوف تجري طيران الإمارات أيضاً تعديلات على خدماتها إلى أمريكا الجنوبية لتحسين استخدام الأسطول على النحو الأمثل، إذ ستقوم، اعتباراً من 1 يونيو 2019، بتشغيل طائراتها البوينج 777-200LR التي أعيد تصميمها الداخلي بتقسيم الدرجتين مؤخراً لخدمة رحلتها اليومية إلى ريو دي جانيرو (البرازيل).

وتوفر هذه الطائرة مقاعد أوسع في درجة رجال الأعمال بتوزيع 2-2-2 ومقاعد أرحب في الدرجة السياحية، وتمتد هذه الرحلة من ريو دي جانيرو إلى العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس أربع مرات في الأسبوع.

أما في الأيام الثلاثة المتبقية فتمتد الرحلة إلى سانتياغو عاصمة تشيلي. ومع هذا التغيير، ستعلق طيران الإمارات رحلاتها من دبي إلى سانتياغو عبر ساو باولو.

وسوف تستمر خدمة ساو باولو اليومية من دون توقف بطائرة ايرباص A380.

ومن أجل توفير خيارات أكثر كفاءة ومباشرة للعملاء المسافرين من وإلى أستراليا، ستعلق طيران الإمارات الرحلة "ئي كيه 418/ 419" بين بانكوك وسيدني اعتباراً من 1 يونيو 2019.

وسوف تواصل خدمة سيدني بثلاث رحلات يومية من دون توقف بطائرات A380.

وسوف يتوفر لعملاء طيران الإمارات الراغبين في السفر بين بانكوك وسيدني خيارات رحلات جوية مقدمة من شريك طيران الإمارات "كوانتاس".

واعتبارأً من 31 مارس 2019، ستعلق طيران الإمارات الرحلة "ئي كيه 424/ 425" وتخدم بيرث برحلة واحدة يومياً من دون توقف بطائرة A380.

وسوف يتمكن عملاء طيران الإمارات القادمين من بيرث من مواصلة رحلاتهم بسرعة في الاتجاهين عبر دبي إلى أكثر من 38 وجهة في أوروبا، و16 مدينة أخرى في أوروبا مع شريك طيران الإمارات فلاي دبي. كما سيتمكن العملاء من الاستمتاع بتجربة طيران الإمارات A380 بين بيرث و20 وجهة في أوروبا.

أسطول حديث

تشغل طيران الإمارات واحداً من أصغر أساطيل الطائرات عمرأً على مستوى صناعة الطيران العالمية، ما يوفر تجربة لا مثيل لها في خدمة العملاء، ومعايير أعلى في السلامة، عدا عن كفاءة أفضل في استهلاك الوقود. وخلال السنة المالية 2019/ 2020، ستتسلم طيران الإمارات ست طائرات جديدة من طراز إيرباص A380.

وفي الوقت ذاته، ستواصل تجديد أسطولها بإخراج سبع طائرات قديمة طراز بوينج 777 من الخدمة. وكانت الناقلة قد تسلمت آخر طائرة من طلبيتها البوينج 777-300ER في نوفمبر 2018 وستبدأ في تسلم طائرات الجيل الجديد من البوينج 777X في عام 2020.