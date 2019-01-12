دبي «جنة المتسوقين» في العالم

المصدر: دبي - وائل الخطيب

تُعرف دبي، وجهة التسوق الأولى في منطقة الشرق الأوسط، باسم «جنة المتسوقين» بفضل مجموعة واسعة من خيارات التسوق الحصرية التي توفرها المدينة لزوارها والمقيمين فيها.

وتضم المدينة التي تعد واحدة من أفضل وجهات التسوق في العالم، عدداً من مراكز التسوق الراقية التي تعد موطناً للماركات الفاخرة من جميع أنحاء العالم، كما تضم أيضاً عدداً من الأسواق التقليدية. وقامت مجلة LUXHABITAT بإلقاء نظرة على وجهات التسوق الخمس الأولى في دبي حيث تستحق إطلاق العنان لعشاق التسوق.

وقالت المجلة في تقريرها إن مول دبي يعد أكبر وأروع مركز تسوق في العالم، ويستضيف 1300 متجر تجزئة، وأكثر من 200 منفذ للطعام والشراب، كما يتميز بسينما من 22 شاشة وحلبة تزلج بحجم أولمبي. وأضافت: «يعد مول الإمارات أول منتجع للتسوق في العالم.

ويستضيف المركز متعدد المستويات ما يصل إلى 630 علامة تجارية عالمية. وتابعت المجلة: «إضافة إلى ذلك هناك دبي أوتليت مول ويقع في دبي لاند، ويستضيف أكثر من 1200 من العلامات التجارية المميزة، وكذلك سوق الذهب الذي يعد واحداً من أقدم الأسواق في دبي، إضافة إلى سوق التوابل».