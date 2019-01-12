«موانئ دبي» مهتمة بمحطة «دوالا»

المصدر: دبي - سيد صالح

أفادت صحيفة «كاميرون تريبيون» الكاميرونية أن مجموعة موانئ دبي العالمية مهتمة بمشروع تطوير محطة للحاويات في ميناء «دوالا» الكاميروني.

وجاءت المجموعة ضمن 5 شركات اختيرت كمرشحين نهائيين للفوز بعقد مشروع تطوير وتحديث المحطة، وكانت المجموعة تقدمت بعطائها لتنفيذ المشروع إلى «ميناء دوالا المستقل»، وهي الجهة المسؤولة عن المشروع، في يناير 2018.

ويعلن الشهر الجاري عن الشركة الفائزة بامتياز المشروع. والشركات الأربع الأخرى هي: «سي إم ايه»، و«هوتشيزون بورتس»، و«محطة بوابة البحر الأحمر»، و«ترمينال إنفستمنت ليمتد».