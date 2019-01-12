فعاليات مجتمعية ضمن « مهرجان مدينة مصدر»

المصدر: أبوظبي - البيان

تستضيف مدينة مصدر، فعاليات «المهرجان» الذي يقام على مدى يومين في ختام دورة هذا العام من أسبوع أبوظبي للاستدامة.

وستنطلق فعاليات المهرجان خلال عطلة نهاية الأسبوع الموافقة لـ 18 و19 يناير في مدينة مصدر ويستقبل المهرجان زواراً ومقيمين في الإمارات للتعرف على حلول الاستدامة وكيفية اتخاذ إجراءات أكثر مراعاة للبيئة.

وقال يوسف باصليب، المدير التنفيذي لإدارة التطوير العمراني المستدام في «مصدر»: «يعد المهرجان الفعالية الاجتماعية الأبرز التي ترافق أسبوع أبوظبي للاستدامة.

حيث يستقطب الحدث حوالي 8 آلاف شخص في مدينة مصدر سنوياً، ويبرهن على ضرورة نشر التوعية بالممارسات المستدامة بين أفراد المجتمع ويعبر عن التزام «مصدر» بإشراك المجتمع المحلي من المقيمين والزوار وإطلاعهم على كيفية تبني ممارسات مستدامة في حياتهم اليومية وذلك عبر المشاركة في أنشطة تجمع بين المتعة والفائدة».

منصة مثالية

وأضاف باصليب: «يعد المهرجان منصة مثالية لإظهار الصورة الإيجابية لمجتمع مدينة مصدر الذي يتسم بالتنوع والانفتاح على الآخر، وقد قمنا بتوسيع أنشطتنا احتفاءً بعام التسامح ونتطلع إلى الترحيب بجميع فئات المجتمع للمشاركة في فعاليات المهرجان لهذا العام».

وجرى هذا العام توسيع أنشطة المهرجان في مدينة مصدر لتركز على المحاور الستة لأسبوع أبوظبي للاستدامة وهي الطاقة والتغير المناخي والمياه ومستقبل التنقل والفضاء والتكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا لحياة أفضل بالإضافة إلى موضوعي الشباب والرقمنة.

وسيتم تسليط الضوء على هذه المحاور من خلال المناطق السبع التي يتضمنها المهرجان وهي منطقة الطاقة، ومنطقة الاستدامة، ومنطقة المياه والزراعة، ومنطقة الأنشطة المجتمعية، ومنطقة السوق، ومنصة العروض الترفيهية، ومصدر بارك.

وسوف تعمل هذه المناطق على زيادة الوعي حول الطاقة المتجددة والحد من النفايات والطرق المبتكرة لمعالجة استهلاك المياه من خلال ورش عمل تعليمية وستقدم منصة العروض الترفيهية عروضاً ونقاشات تعليمية حول الاستدامة.

وفي منطقة السوق، سيقوم منتجون محليون ببيع منتجات عضوية وهدايا مصنوعة يدوياً في حين ستتضمن منطقة الأنشطة المجتمعية ورش عمل وفعاليات تسلط الضوء على عام التسامح، والتوعية بالاستدامة وإعادة التدوير وكيفية تصميم هياكل صديقة للبيئة، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة الأخرى.

المزارع الذكية

وإلى جانب معرض «حلول الزراعة المنزلية»، ستستضيف الفيلا المستدامة أيضاً معرضاً لتقنيات ومنتجات المزارع الذكية إلى جانب مواد تعليمية حول الزراعة المستدامة والأمن الغذائي والتكنولوجيا الزراعية.

وسيستمتع زوار «مصدر بارك» بممارسة رياضة القفز على منصات الترامبولين التي وفرتها شركة «باونس»، بالإضافة إلى مسيرات الكرنفال والقباب السماوية فضلاً عن عربات الطعام والشراب المتوفرة في «مصدر بارك»، والتي تم تصميمها من مواد تمت إعادة تدويرها ومنطقة للألعاب وملاعب كرة السلة وكرة القدم.