الاتحاد للطيران تطلق حملة عروض ترويجية عالمية

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت الاتحاد للطيران، حملة عروضها الترويجية العالمية التي تهدف إلى تشجيع المسافرين على تحقيق أفضل بداية للعام الجديد والسفر إلى وجهاتهم المختارة.

وتوفر حملة العروض الترويجية فرصة لاستكشاف العالم والاختيار من بين مختلف الوجهات، حيث يمكن للمسافرين حجز إحدى الوجهات الرئيسية، وذلك للسفر من 18 يناير إلى 27 نوفمبر 2019 بتكلفة أقل، مع أسعار خاصة للسفر إلى مانيلا بدءاً من 1763 درهماً للذهاب والعودة على متن الدرجة السياحية

. كما يمكن للضيوف التحليق بقرارات وأمنيات العام الجديد الخاصة بهم إلى آفاقٍ جديدة والسفر إلى نيويورك بدءاً من 4103 دراهم لتذكرة الذهاب والعودة، أو الانطلاق في رحلة رومانسية إلى باريس بأسعار مخفضة تبدأ من 2803 دراهم لتذكرة الذهاب والعودة، أو الاستمتاع بزيارة بانكوك بأسعار تبدأ من 1903 دراهم لتذكرة الذهاب والعودة.

وللمسافرين الراغبين في الانطلاق إلى لندن، يمكنهم الوصول إلى العاصمة البريطانية بأسعار تبدأ من 2343 درهماً لتذكرة الذهاب والعودة، أو السفر في رحلة فوق البحر المتوسط وصولاً إلى برشلونة، أحدث وجهات الاتحاد للطيران، بأسعار تبدأ من 2753 درهماً فقط للذهاب والعودة.

وتشمل حملة العروض الترويجية كل مقصورات الاتحاد للطيران، بما في ذلك السفر على متن درجة رجال الأعمال بدءاً من 4569 درهماً لتذكرة الذهاب والعودة إلى القاهرة.

ضيافة أصيلة

وتتوفر حملة العروض الترويجية للاتحاد للطيران حتى الساعة 12 منتصف الليل من يوم 24 يناير 2019 عبر الموقع الإلكتروني للاتحاد للطيران etihad.com أو من خلال وكلاء السفر.