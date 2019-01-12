«راديو كندا»: دبي تشهد ثورة زراعية

المصدر: ■ دبي - سيد صالح

ذكرت هيئة الإذاعة الكندية «راديو كندا» أن دبي تشهد حالياً ثورة زراعية تتمثل في تَبَنّيها نهجاً مبتكراً في الزراعة، وهو الزراعة الحضرية داخل حاويات.

ونشرت الهيئة أمس تقريراً على موقعها الشبكي باللغة الفرنسية عن اتجاه دبي إلى أنماط غير تقليدية من الزراعة، وذكرت في تقريرها أن الإمارات تستورد ما يتراوح بين 85% إلى 90% من احتياجاتها من الفواكه والخضراوات، وكان ذلك بمثابة الدافع الرئيسي لاتجاه دبي صوب الابتكار في قطاع الزراعة.

وتضمن التقرير مقابلات مع مسؤولين بإحدى الشركات التي تتولى تطوير تقنية الزراعة داخل حاويات في دبي. ووصف المسؤولون دبي بأنها نموذج مثالي لتَبَنّي هذا النمط من الزراعة، خاصة في ظل انتهاجها مبدأ الابتكار بصفة عامة.