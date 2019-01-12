الإمارات تحقق فائضاً في ميزانية 2019

المصدر: دبي- سيد صالح

رجح «إندوسويز ويلث مانجمنت»، ذراع إدارة الثروات لدى «كريديه أجريكول» أن تحقق الإمارات فائضاً في ميزانيتها لعام 2019، وخاصة في ظل التوقعات بتعافي أسعار النفط خلال العام الجاري في مدى يتراوح ما بين 63 و69 دولاراً للبرميل، كما توقع انخفاض معدل التضخم في الإمارات إلى 3.5% في 2019، على أن يتراجع إلى أقل من 2% خلال عام 2020.

ورصد التقرير تحسناً ملحوظاً فيما يتعلق بانخفاض مستويات الدين العام للإمارات خلال العام الجاري. وأشاد بفرض ضريبة القيمة المضافة موضحاً أن هذه الضرائب نجحت في خفض اعتماد اقتصاد الإمارات على العائدات النفطية، كما أنها لم تُخَلف أثراً تضخمياً ملموساً على أسعار السلع والخدمات.