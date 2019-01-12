أسهم البنوك تعزز مسيرة صعود الأسواق

Ⅶ أبوظبي - رامي سميح

استمرت أسواق الأسهم المحلية في مكاسبها للأسبوع الثاني على التوالي مدعومة بشكل رئيسي بالحراك الإيجابي لأسهم البنوك على الرغم من بقاء السيولة عند مستوياتها المتواضعة وسط ترقب لانطلاق ماراثون النتائج السنوية للشركات.

وارتفع سوق أبوظبي 1.31% ليغلق عند 4962.37 نقطة بدعم ارتفاع أسهم البنوك والاتصالات، فيما زاد سوق دبي بنحو 0.8% إلى 2545.65 نقطة مدفوعاً بمكاسب أسهم البنوك والاستثمار رغم هبوط العقار.

ووصلت السيولة الكلية خلال الأسبوع إلى 1.2 مليار درهم، منها 691.5 مليوناً في دبي و512.4 مليوناً في أبوظبي وجرى التداول على 945.2 مليون سهم، موزعة بنحو 130.7 مليوناً في دبي و814.5 مليوناً في أبوظبي من خلال 18.6 ألف صفقة.

ووفق رصد «البيان الاقتصادي»، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء في السوقين خلال الأسبوع الماضي بصافي استثمار 134 مليون درهم منها 13.75 مليوناً للعرب و17.3 مليوناً للخليجيين و103 ملايين للأجانب فيما مال المستثمرون المواطنون نحو التسييل بصافي استثمار 134 مليون درهم.

وتباين أداء المحافظ الاستثمارية حيث اتجهت نحو الشراء في أبوظبي بصافي استثمار 53 مليون درهم فيما مالت نحو البيع في دبي بصافي استثمار 18.6 مليون درهم فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو البيع في أبوظبي بصافي استثمار 53 مليون درهم ونحو الشراء بدبي بصافي استثمار 18.6 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وجاء ارتفاع سوق أبوظبي مع صعود قطاع البنوك 2.6% بدعم مكاسب سهم أبوظبي الأول 2.71% وأبوظبي التجاري 2.45% والاتحاد الوطني 4% وأبوظبي الإسلامي 5.32% كما ارتفع سهم اتصالات 0.12% فقط بفعل ارتفاع سهم اتصالات بالنسبة ذاتها.

بينما تراجع قطاع العقار بنسبة 3% بضغوط من سهم الدار الذي تراجع 3.73% ورأس الخيمة العقارية 4.2% بالرغم من ارتفاع إشراق 4.9% ونزل قطاع الطاقة 1.14% نتيجة نزول سهم طاقة 6.36% مع استقرار دانة غاز وأدنوك للتوزيع.

وتصدر أبوظبي الأول النشاط مستقطباً سيولة بنحو 171.68 مليون درهم تلاه سهم اتصالات بسيولة بقيمة 117.3 مليون درهم، ثم سهم أبوظبي التجاري بتداولات بقيمة 70.5 مليون درهم وسجل سهم أبوظبي الإسلامي أكبر ارتفاع أسبوعي بنسبة 5.3%، تلاه سهم إشراق العقارية مغلقاً عند 0.49 درهم ثم سهم الاتحاد الوطني ليقفل عند 4.94 دراهم. وسجل سهم ريم للإستثمار أكبر تراجع بنسبة 10% ليغلق عند 22.5 درهماً، تلاه سهم أبوظبي لبناء السفن 9% ليقفل عند درهم واحد، ثم سهم ميثاق للتأمين والتكافلي 7.5% إلى 0.7 درهم.

ومال المستثمرين العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء في سوق أبوظبي بصافي استثمار 125.9 مليون درهم، موزعة بواقع 731 ألفاً للعرب، و3.9 ملايين للخليجيين، و121.3 مليوناً للأجانب.

سوق دبي

وفي سوق دبي، ارتفع قطاع البنوك 2% مع صعود دبي الإسلامي 1.6% والإمارات دبي الوطني 2.83%، وزاد قطاع الاستثمار بنسبة 3% مع ارتفاع دبي للاستثمار 3.1% وسوق دبي المالي 3.46% وشعاع كابيتال 2.35%.

وانخفض قطاع العقار 0.4% بعد انخفاض سهم إعمار للتطوير 6.14% وإعمار مولز 2.2%، في مقابل ارتفاع إعمار العقارية 0.25% فقط وأرابتك 7.69% وداماك 1.96% وديار 6.84% والاتحاد العقارية 3.43% وهبط قطاع النقل 1% مع انخفاض سهم أرامكس 0.98% والعربية للطيران 0.95% والخليج للملاحة 2.24%.

وتصدر سهم إعمار العقارية التداولات الأسبوعية في سوق دبي بقيمة 105.65 ملايين درهم تلاه سهم الاتحاد العقارية بسيولة 87.93 مليون درهم ثم سهم جي إف إتش بتداولات 74.4 مليون درهم.

عرب

اتجه المستثمرون العرب والخليجيون نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 26.4 مليون درهم، موزعة بواقع 13 مليوناً للعرب و13.4 مليوناً للخليجيين، وفي المقابل اتجه المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار 26.4 مليون درهم، منها 28.26 مليون درهم للأجانب و8.2 ملايين درهم للمواطنين.