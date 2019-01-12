«تشاينا ديلي»: الشركات الصينية تستثمر بكثافة في الإمارات

المصدر: ■ دبي - سيد صالح

قالت صحيفة «تشاينا ديلي» إن الشركات الصينية تنشط حالياً في الإمارات على نحو غير مسبوق وتستثمر بصورة مكثفة، في سياق العلاقات المزدهرة بين الصين والإمارات.

ونشرت الصحيفة اليومية التي تصدر بالإنجليزية أمس، تقريراً عن نشاط الشركات الصينية في الإمارات، ووصفت في تقريرها الإمارات بأنها تمتلك حالياً أفضل بيئة للأعمال التجارية في منطقة الشرق الأوسط والــ 11 على مستوى العالم.

وأوضح التقرير أن استثمارات الشركات الصينية في الإمارات تغطي حالياً عدداً متنوعاً من القطاعات الاقتصادية، ومن أبرزها الطاقة، التجارة، الخدمات اللوجستية، فضلاً عن قطاع التصنيع، والذي يتنوع بدوره ليشمل تصنيع الآلات والمعدات، الصناعات المعدنية، معالجة الألومنيوم، الأغذية والمشروبات، التعبئة والتغليف، وغيرها.