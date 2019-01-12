«مصدر» تنافس على أكبر مشروع للطاقة المتجددة في البحرين

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد الدكتور عبد الحسين على ميرز وزير الكهرباء والمياه في مملكة البحرين، أن شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» تنافس حالياً على أكبر مشروع للطاقة الشمسية في المملكة بطاقة إنتاجية 100 ميجاوات.

وأكد في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» أمس، تسليم عطاءات المشروع مؤخراً للشركات المنافسة، موضحاً أن شركة مصدر تعد أكبر المنافسين، وتوقّع إعلان نتيجة عطاءات المشروع خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وأعرب وزير الكهرباء والمياه في مملكة البحرين عن سعادته بالمشاركة في أعمال الجمعية العمومية التاسعة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن المشاركة الدولية الواسعة فيها التي تزيد عن أكثر من 160 دولة تفيد مملكة البحرين في التعرف إلى أحدث مشاريع وتطبيقات الطاقة المتجددة.