9 شركات مقاولات تتنافس في تطوير «هيل» و«غشا»

المصدر: دبي - البيان

كشفت مجلة ميد عن قائمة المقاولين المؤهلين للفوز بعقد مشروع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) لتطوير حقلي «هيل» و«غشا» للغاز عالي الحموضة، والمقرر منح عقده البالغ 49.5 مليار درهم في سبتمبر المقبل.

وتضمنت القائمة 9 شركات عالمية هي: أرشيرودون (اليونان)، تشاينا هاربور للهندسة (الصين)، دريدجينج إنترناشونال (بلجيكا)، هيونداي للهندسة والبناء (كوريا الجنوبية)، جون دو نول (بلجيكا)، شركة الجرافات البحرية الوطنية (الإمارات)، رويال بوسكاليس ويستمينستر (هولندا)، سيكس كونستراكشن أبوظبي (الإمارات/‏‏بلجيكا)، فان أوورد (هولندا).

وأكد عبد المنعم الكندي مدير دائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في «أدنوك»، أن الشركة تعتزم منح عقد أعمال الهندسة والتوريد والبناء لإنشاء مجموعة جزر ضمن مشروع تطوير حقلي «هيل» و«غشا» للغاز عالي الحموضة.

وأوضح أن العقد يتضمن إنشاء 6 جزر صناعية في الحقلين، مشيراً إلى أن تطوير الحقلين يتضمن الكثير من الصعوبات والتكاليف، حيث سيتم إنشاء جزر لإقامة منشآت لمعالجة الغاز عالي الحموضة.

وينتج مشروع حقل «غشا» عند تشغيله أكثر من 1.5 مليار قدم مكعب من الغاز يومياً، ومع اكتمال المشروع سينتج أيضاً أكثر من 120 ألف برميل من النفط والمكثفات عالية القيمة يومياً.