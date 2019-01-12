«جلوريا» تستعد لافتتاح فنادق في دبي وأبوظبي والسعودية ومصر

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «جلوريا لإدارة الفنادق» انتهاء عقد إدارة فندق جلوريا ميديا سيتي بدبي مع شركة الغيث القابضة

. وقال انطوان الصايغ الرئيس التنفيذي لشركة جلوريا إن الغيث القابضة المالكة لفندق جلوريا ميديا قررت عدم تجديد عقد الإدارة بعد انتهائه حيث ستقوم بإدارته مباشرة بنفسها، كما نوه بالعلاقات القوية التي تربط الشركتين والتي استمرت 10 سنوات منذ توقيع العقد في 2009.

وأشاد الصايغ بنجاح شركة جلوريا في إدارة الفندق حتى أصبح أحد الصروح الفندقية في قطاع الضيافة في دبي وفي الإمارات موضحاً أن الربع الأخير 2019 والنصف الأول 2020 سيشهد افتتاح 3 فنادق بدبي إلى جانب فندق بأبوظبي فئة 5 نجوم كما تستعد لافتتاح منتجع بمرسى علم في مصر وآخر بتركيا إضافة إلى 5 فنادق في السعودية موزعة بين الرياض وجدة وجيزان.