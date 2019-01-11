الزيودي:الإمارات نموذج عالمي في الطاقة النظيفة

المصدر: دبي- البيان

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، أن دولة الإمارات قدمت نموذجاً عالمياً في دعم دول عدة على التحول نحو الطاقة المتجددة والنظيفة.

فمنذ 2014 وفرت الدولة تمويل لمشاريع عدة من هذا النوع في دول أفريقيا بقيمة تجاوزت 350 مليون دولار، إضافة للدور الهام الذي تلعبه مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة في إنشاء وتطوير مشاريع الطاقة الشمسية في دول جزر المحيط الهادئ والبحر الكاريبي.

جاء ذلك خلال مشاركته مع بعثة دولة الإمارات إلى جانب عدد من صناع القرار وممثلي الدول في منتدى مشرعي سياسات الطاقة المتجددة، الذي يقام ضمن فعاليات اجتماعات الدورة التاسعة للجمعية العمومية لوكالة الطاقة المتجددة «آيرينا» في أبوظبي في الفترة من 10 إلى 13 يناير الجاري.

وقال الزيودي إن الإمارات سعت جاهدة خلال السنوات الماضية لتوفير منظومة وإطار تشريعي واستراتيجي لتحقيق استدامة كل القطاعات، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وتشمل مكونات هذه المنظومة أجندة الإمارات الخضراء 2030، والخطة الوطنية للتغير المناخي 2050، واستراتيجية الطاقة 2050 والتي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة والنظيفة من إجمالي مزيج الطاقة في الدولة إلى 44%، كما تستهدف الدولة ضخ وخلق استثمارات بقيمة 163 مليار دولار في هذا القطاع.

صندوق دبي الأخضر

وأشار إلى أن الدور الذي تلعبه دولة الإمارات في هذا القطاع لا يقتصر على السياسات الحكومية فحسب، بل تسهم مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الاعتبارية بدور كبير فيه، فمؤخراً أعلن صندوق دبي الأخضر «الاستثماري» والذي تبلغ قيمته 27 مليار دولار، عن قروض للشركات العاملة في مجال الطاقة النظيفة، كما وقعت 32 شركة ومؤسسة مالية رائدة على إعلان دبي حول التمويل المستدام.

وقال: إن معدل انتشار حلول الطاقة المتجددة واستخداماتها سجل نمواً عالمياً بنسبة 6.7% بنهاية العام 2016، وفقاً لتقارير (آيرينا). وأضاف: مشرّعو السياسات العامة للدول يقع على عاتقهم دور كبير في تحقيق هذه الاحتياجات، عبر وضعهم لأطر عامة يمكنها دعم النهوض بتكنولوجيا الطاقة المتجددة والإسراع بنشر حلولها.

تسريع التحول

ركزت مناقشات منتدى المشرعين لسياسات الطاقة المتجددة على قضايا تسريع التحول إلى الطاقة المتجددة والنظيفة لتحقيق التنمية المستدامة، وفقاً للهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة 2030، وكيفية تحقيق الهدف العالمي لتوفير كهرباء لكل سكان الأرض بتكلفة مقبولة ومستدامة وبالأخص في دول أفريقيا.