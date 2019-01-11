«أبيكورب» تستثمر مليار دولار في مشاريع طاقة جديدة

المصدر: دبي ـ أشرف رفيق

نقلت «بلومبرغ» عن الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب) أنها تعتزم استثمار مليار دولار في مشاريع طاقة جديدة في العام الجاري، لدعم أصولها حتى مع تراجع أسعار النفط العالمية.

وكشف أحمد علي عتيقة رئيس تنفيذي الشركة عن أن الاستثمارات الجديدة، ستنوع المحفظة الاستثمارية للشركة بعيداً عن منطقة الخليج، لتمتد إلى العراق وليبيا ومصر والمغرب والولايات المتحدة. وكان حجم الاقتراض من الدول المنتجة للنفط في دول مجلس التعاون الخليجي، قد تراجع بنسبة 24% في العام الماضي .

حيث بلغ سعر النفط العالمي أعلى معدل له في أربع سنوات. وسجلت أصول «أبيكورب» ارتفاعاً في العام الماضي بنسبة 13%.

وقال عتيقة خلال مقابلة في أبوظبي إن هناك توقعات تستمر في العام الجاري، تشير إلى احتمال استثمار 919 مليار دولار في مشاريع طاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال السنوات الخمس المقبلة. وأضاف أن أسعار النفط في ارتفاع، معرباً عن اعتقاده بأنها سوف تستقر في الحدود التي تسمح بتنفيذ غالبية الاستثمارات النفطية المتوقعة.

وتنوي أبيكورب أن تقترض مبالغ قيمتها تقترب من قيمة برامج لإصدار صكوك وسندات بقيمة 6 مليارات دولار، من أجل تمويل الاستثمارات المذكورة.