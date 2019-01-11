أبوظبي تطور حقلين بـ50 مليار درهم في سبتمبر

المصدر: دبي ـ أشرف رفيق

توقعت مجلة ميد أن تمنح أبوظبي عقداً بقيمة 13.5 مليار دولار (49.5 مليار درهم) لتطوير حقلي هيل وغشا للغاز الحامضي في سبتمبر من العام الجاري.

بينما عقد المرحلة الثانية من قطار الاتحاد سوف يمنح في العام الجاري أيضاً.

وبلغت قيمة المشاريع المتعاقد عليها في الإمارات 1.58 مليار درهم خلال شهر ديسمبر الماضي، وكان أكبر عقد في قطاع الطاقة.

وقالت المجلة إن منطقة الخليج والشرق الأوسط أنهت عام 2018 بتراجع في قيمة العقود، فسجلت أقل قيمة شهرية منذ عام 2014. وبلغت قيمة العقود في المنطقة 3.8 مليارات دولار في شهر ديسمبر، أو أقل بنسبة 49% مقارنة بعقود شهر نوفمبر وبنسبة 67% مقارنة بشهر ديسمبر عام 2017.