تحذيرات من رسائل نصية تستهدف قرصنة الهواتف

المصدر: أبوظبي ـــ رامي سميح

حذرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الدولة من رسائل نصية تصل للمستخدمين تستهدف قرصنة الهواتف الذكية.

وأضافت الهيئة: «عندما تصلك رسالة نصية من جهة ما تخبرك باتخاذ أي إجراء، لا تضغط على الرابط المرسل، وعليك التأكد أولاً من خلال زيارة الموقع الرسمي للجهة نفسها، أو استخدام التطبيق الخاص بهم».

وعلى مدار الأيام القليلة الماضية تلقى العديد من مستخدمي الهواتف الذكية في الدولة رسائل نصية مفادها «الحصول على راتب إضافي بآلاف الدراهم دون ترك العمل»، أو «تحذير من ارتكاب مخالفة قيادة أو تجديد رخصة السيارة بعد انتهائها»، وتطلب الرسائل من المستخدمين الضغط على روابط مرفقة تضم ملفات تسهّل لهم عمليات القرصنة وسرقة الحسابات.

وبفضل جهود الهيئة تراجع عدد الهجمات في الدولة إلى 402 هجمة خلال 11 شهراً الأولى من العام الجاري بانخفاض نسبته 22.5% مقارنة مع 519 هجمة في الفترة ذاتها من العام الماضي.