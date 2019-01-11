أراضي دبي شريك معرض العقارات الدولي في القاهرة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مشاركتها في معرض العقارات الدولي الذي انطلق أمس في العاصمة المصرية القاهرة، وتتواصل فعالياته لغاية 13 يناير الجاري.

وتسعى أراضي دبي إلى تسجيل حضور فاعل لها في هذا الحدث بوصفها شريكاً استراتيجياً من خلال منصة كبيرة لها.

ويشارك قطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في منصة تجمع مجموعة من أبرز المطورين العقاريين والشركاء في الإمارة، بما فيهم «نخيل» و «ماج للتطوير العقاري» ودبي للاستثمار ومصرف أبوظبي الإسلامي، حيث ستكون الدائرة داعماً لهم بما يخدم القطاع العقاري المتنامي والمزدهر في إمارة دبي.

وقالت ماجدة علي راشد المدير التنفيذي لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في أراضي دبي: «مشاركتنا في هذا الحدث الدولي المهم تؤكد مدى حرصنا على مساعدة مطورينا للترويج لعقاراتهم أمام الجمهور العالمي بشكل أوسع، كما أن حضورنا يسهم في ترسيخ مكانة إمارة دبي على قائمة أفضل الوجهات العقارية والملاذات الاستثمارية في العالم.

لقد تمكنت دبي من خلال اقتصادها القوي وبنيتها التحتية العصرية وموقعها الاستراتيجي من الاستحواذ على المستثمرين من مختلف الدول، ونتوقع أن يزداد الزخم خلال السنوات المقبلة، تماشياً مع حزم الحوافز والتسهيلات التي أعلنت عنها الحكومة مؤخراً، فضلاً عن اقتراب انطلاق معرض إكسبو 2020».

وتعرض دائرة الأراضي والأملاك عدداً من التطبيقات الذكية التي نجحت في تطويرها خلال السنوات الماضية.