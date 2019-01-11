تعيين ياسمين عمري مديراً تنفيذياً لمبادرة بيرل

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مبادرة بيرل، المنظمة غير الربحية الهادفة إلى نشر ثقافة مؤسسية قائمة على المساءلة والشفافية في منطقة الخليج، اليوم، تعيين ياسمين عمري مديراً تنفيذياً للمبادرة اعتباراً من بداية يناير الجاري.

وتتضمن مهام المدير التنفيذي الجديد في قيادة فريق المؤسسة والعمل مع مجلس محافظي المبادرة وشركائها في مختلف القطاعات بهدف ترسيخ دورها في تعزيز تنافسية القطاع الخاص في منطقة الخليج.

وأوضح بدر جعفر، مؤسس مبادرة بيرل، أن تعيين ياسمين عمري مديراً تنفيذياً للمبادرة يأتي نظراً لما تحمله من خبرة في نظم الحوكمة، ودليلاً على التزام مجلس المحافظين بتطوير خطط فاعلة للتعاقب الوظيفي، كونه أحد الركائز المهمة لتعزيز الحوكمة.

وأكد جعفر أن ياسمين عمري ستكرّس خبراتها لتطوير الخطط الاستراتيجية للمبادرة، وخصوصاً أن المؤسسة ستطلق في العام الجاري برنامجاً جديداً بعنوان «الحوكمة المؤسسية في القطاع التكنولوجي»، كما ستعيد إطلاق برنامج «الحوكمة المؤسسية في الشركات العائلية» الذي يتمحور حول تخطيط التعاقب الوظيفي في الشركات العائلية.

إضافة مهمة

من جانبها قالت عمري: تأدية دور قيادي في مبادرة بيرل لتعزيز مستويات الحوكمة يشكل إضافة مهمة لمسيرتي المهنية ويفتح المجال للمضي في تأسيس علاقات استراتيجية مع مختلف الشركاء والمؤسسات والجهات الفاعلة لوضع معايير راسخة تسهم في بناء الثقة وزيادة فاعلية قطاع الأعمال.