الإمارات للشحن الجوي تطلق خدمة إلى عاصمة كولومبيا

المصدر: دبي - البيان

أعلنت الإمارات للشحن الجوي فتح مسار تجاري جديد إلى أمريكا الجنوبية، وذلك بإطلاق خدمة جديدة إلى بوغوتا.

وستسير الناقلة إحدى طائراتها المخصصة للشحن، من طراز بوينغ 777، في رحلة واحدة كل أسبوع إلى العاصمة الكولومبية اعتباراً من 16 يناير الجاري. وتزيد حمولة الطائرة على 100 طن، كما تتيح أبوابها الواسعة إمكانية نقل الشحنات ذات الحجم الكبير.

وستصبح بوغوتا المحطة السادسة للإمارات للشحن الجوي في أمريكا الجنوبية، وثالث محطة في القارة تقتصر خدمة الناقلة إليها على الشحن فقط. وستصل الرحلة «ئي كيه 9930» إلى بوغوتا الساعة 10 ليلاً كل يوم أربعاء، وتغادر المدينة بعد منتصف الليل بخمس دقائق (أي صباح الخميس الباكر) بالتوقيت المحلي.

شراكة مع «أفيانكا»

وستتعاون الإمارات للشحن الجوي مع «أفيانكا» في خدمتها الجديدة من بوغوتا. وستقوم الناقلة الكولومبية بتسويق الطاقة المتوفرة على طائرة بوينغ 777 من بوغوتا إلى ماستريخت. ويعمل الطرفان على توطيد أواصر هذه الشراكة.

حيث ستساعد الإمارات للشحن الجوي «أفيانكا» على نقل الشحنات من أمريكا الجنوبية عبر شبكتها الواسعة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، في حين ستساعد الأخيرة على ترسيخ حضور الإمارات للشحن الجوي في سوق أمريكا الجنوبية.

وقال هيران بيريرا، نائب رئيس أول طيران الإمارات للتخطيط وطائرات الشحن: «أمريكا الجنوبية سوق مهمة لنا، ونرى فيها إمكانات كبيرة لمزيد من نمو الطلب على خدمات الشحن الجوي في المستقبل.

ويسرنا أن تنضم بوغوتا إلى شبكة وجهاتنا العالمية التي تضم أكثر من 40 وجهة تخدمها طائراتنا للشحن برحلات أسبوعية منتظمة، كما نتطلع إلى تعزيز شراكتنا مع أفيانكا لإتاحة مزيد من فرص التجارة بين أمريكا الجنوبية وبقية مناطق العالم».

وتنقل الإمارات للشحن الجوي مختلف الشحنات في أمريكا الجنوبية على رحلات الركاب والشحن من وإلى بوينس آيرس وريو دي جانيرو وساو باولو وفيراكوبوس وكويتو. وستوفر الناقلة للعملاء في هذه المنطقة، مع إضافة الخدمة الجديدة إلى بوغوتا، طاقة شحن تصل إلى 500 طن أسبوعياً.

وتعد الإمارات للشحن الجوي أكبر ناقلة جوية عالمية للشحن، وتستخدم الطاقة التي توفرها طائرات الأسطول، البالغ عددها حالياً 274 طائرة حديثة، بما فيها 14 طائرة مخصصة للشحن (13 طائرة بوينغ 777-F وطائرة بوينغ 747-F). وفي دبي، يعد مبنى «الإمارات سكاي سنترال»، وورلد سنترال المحطة المخصصة لمناولة الشحنات التي تنقلها طائرات الإمارات للشحن الجوي.

ويضم المبنى مرافق واسعة ومتعددة للشحن المبرد، بما في ذلك مرافق مساحتها 15 ألف متر مربع لتخزين الشحنات الحساسة للحرارة.