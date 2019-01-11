«هاكاسان أبوظبي» يبرز جذور ثقافة وتراث الشعب الصيني

المصدر: أبوظبي- البيان

يستعد مطعم هاكاسان أبوظبي بفندق قصر الإمارات للاحتفاء برأس السنة الصينية التي تصادف يوم 5 فبراير وترافقها عروض مميزة من 28 يناير حتى 24 فبراير.

يأتي ذلك استمراراً لنهج هاكاسان أبوظبي في إحياء جذور ثقافته الصينية وإرثه العريق من خلال الاحتفاء بهذه المناسبات التقليدية الضاربة في القدم. وستتجلى أبرز تقاليد الاحتفالات الرمزية والتي تعود إلى قرون خلت في «شجرة الأمنيات» التي تستحضر الطقوس المتّبعة في منطقة لام تسوين في هونغ كونغ.

حيث بإمكان الضيوف كتابة أمنياتهم للعام الجديد على شرائط حمراء قبل ربطها على تصاميم خشبية مشغولة. وإلى جانب ذلك، يقدم هاكاسان أبوظبي قائمة حصرية لفترةٍ محدودة مخصصة لهذه المناسبة وإيقاعات موسيقية تعكس روعة «مهرجان الربيع».