50 مليون درهم استثمارات كينج كويل بنهاية 2018

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «كينج كويل» لصناعة المراتب بلوغ حجم استثماراتها إلى أكثر من 50 مليون درهم في نهاية 2018.

وقال سوندار راجان، المدير التنفيذي لشركة دبي لتصنيع المفروشات: بلغت القيمة السوقية لـ «كينج كويل» في الإمارات أكثر من 60% من حصة المراتب الفاخرة في الإمارات، حيث يوزع جزء كبير منها للفنادق الفاخرة في الإمارات، منها 11 فندقاً في جزيرة النخلة جميرا، فيما بلغ حجم استثماراتها حتى نهاية 2018 نحو 50 مليون درهم، ويتوقع أن يرتفع إلى 55 مليون درهم بحلول 2020.

ويبلغ عدد صالات عرض كينج كويل في الإمارات وحدها 30 صالة عرض، فيما تعدى الرقم أكثر من 150 صالة عرض في دول الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتماشياً مع خطط الشركة التوسعية، افتتحت كينج كويل مؤخراً مصنعاً جديداً لها في السعودية، وستطلق مصنعاً آخر لها قريباً في مصر.

وأضاف: يتميز خط الإنتاج الجديد للمرتبات بتقنيات متقدمة لمعالجة احتياجات المستهلكين الراغبين بتوازن مثالي بين الراحة والقيمة، كما وضعنا تقنياتنا الهجينة في اختبارات عديدة لتوفير مجموعة مختارة من المراتب.