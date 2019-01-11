اختتام ناجح لمعرض «عرب بلاست 2019» في دبي

المصدر: دبي- البيان

أشار المشاركون في معرض عرب بلاست 2019 إلى أن البلاستيك يعتبر من أهم عوامل الطلب على النفط الخام.

حيث من المتوقع أن يصل إلى نسبة 33% من نمو الطلب العالمي على النفط الخام بحلول عام 2030. جاء هذا خلال اليوم الأخير من المعرض الذي اختتم فعالياته مؤخراً بمركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

ورسّخ المعرض موقعه في مجال صناعة البلاستيك والبتروكيماويات والمطاط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد شهد نجاحاً وإقبالاً كبيرين تمثل في مشاركة أكثر من 900 شركة من 32 دولة.

وأشار خبراء في القطاع إلى أن البلاستيك يشكل المحرك الرئيس للبتروكيماويات، وأن الطلب عليه قد فاق جميع المواد الأخرى (مثل الصلب والألمنيوم والأسمنت)، حتى وصل إلى الضعف تقريباً منذ عام 2000. كما تم تسليط الضوء على أن معدلات طلب الاقتصادات المتقدمة تصل إلى 20 ضعفاً من البلاستيك مقارنة بالاقتصادات النامية على أساس نصيب الفرد.

ويقدر سوق البلاستيك المستخدم في مواد الإنشاء بقيمة 75.6 مليار دولار في عام 2018، ويتوقع أن يصل إلى 105.7 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2023، أي بنسبة 6.9%. كما يقدر أن نسبة 5% من النفط العالمي تستخدم في صناعة البلاستيك.