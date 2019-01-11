«مولتن شوكلت كافيه» تفتتح أول فروعها بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

افتتحت مولتن شوكلت كافيه، للشوكولاته والحلويات مؤخراً وجهتها الأولى في الإمارات على كورنيش المجاز بالشارقة.

وتزخر قائمة الطعام المتنوعة بالحلويات والنكهات الأوروبية الأصيلة التي ترضي أذواق الجميع بدءاً من أصناف الكريب الفرنسي المحشوة بالمشهيات وكعك الوافل البلجيكي المغطى بتشكيلة من الإضافات وصولاً إلى البراونيز المغطاة بالشوكولاته وغيرها.

وتشغل وجهة الحلويات مساحة طابقين وتتسع لـ220 شخصاً، وتتميز بتراس ذي إطلالة على كورنيش المجاز بالشارقة، مما يجعلها المكان الأنسب لجميع المناسبات. وتأسست علامة مولتن شوكلت كافيه في ماليزيا عام 2015، وتمتلك الآن محفظة تضم 26 فرعاً حول العالم.

وقال نيلش فيد، رئيس مجموعة أباريل: فرع علامة مولتن شوكلت كافيه في الشارقة، هو الأول من نوعه في الإمارات. ونسعى في مجموعة أباريل إلى اجتذاب أهم العلامات العالمية إلى الإمارات. وجاء الافتتاح عقب النجاح الكبير الذي حققه افتتاح مولتن شوكلت كافيه في السعودية، وليس لدينا أدنى شك بأن هذه الخطوة ستساهم في الارتقاء باسم مجموعتنا إلى أعلى المستويات ضمن قطاع الضيافة.

ومجموعة أباريل هي مجموعة لتجارة التجزئة تتخصص في مجال الأزياء ونمط الحياة العصرية وتتخذ من دبي مقراً رئيسياً لها. ولدى المجموعة أكثر من 1750 مخزناً وما يربو على 75 علامة في جميع المنصات التجارية. وتضم المجموعة 12 ألف موظف من جنسيات وثقافات متنوعة من 4 قارات. تشكل مولتن شوكلت كافيه إضافة مميزة إلى محفظة المجموعة.