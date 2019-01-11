3.5 مليارات تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع 3.5 مليارات درهم أبرزها رهون بقيمة 2.2 مليار درهم من خلال 238 إجراء.

وشهدت الدائرة تسجيل 502 مبايعة بقيمة 1.3 مليار درهم، منها 80 مبايعة للأراضي بقيمة 800 مليون درهم و422 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 500 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 190 مليون درهم بمنطقة برج خليفة تليها مبايعة بقيمة 130 مليون درهم بمنطقة النهدة الأولى.

وتصدرت الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 16 مبايعة بقيمة 31 مليون درهم وتلتها منطقة نخلة جميرا بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 113 مليون درهم. وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 14 مليون درهم بمنطقة الخليج التجاري كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي.

وتصدرت مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 46 مبايعة بقيمة 83 مليون درهم وتلتها منطقة ورسان الأولى بتسجيلها 34 مبايعة بقيمة 15 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 2.2 مليار درهم منها 111 رهن أراضٍ بقيمة 1.9 مليار درهم و127 رهن فلل وشقق بقيمة 300 مليون درهم أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 381 مليون درهم ورهن بمنطقة مرسى دبي بقيمة 212 مليون درهم.

تصرفات الخميس

وحققت التصرفات العقارية أمس 375 مليون درهم حيث تم تسجيل 92 مبايعة بقيمة 251 مليون درهم، منها 18 مبايعة للأراضي بقيمة 142 مليون درهم و74 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 109 ملايين درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 33 مليون درهم بمنطقة الخبيصي تليها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم بمنطقة السطوة.

وتصدرت وادي الصفا 6 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 3 مبايعات بقيمة 11 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 14 مليون درهم بمنطقة الخليج التجاري كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في المركاض.

وتصدرت مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 10 مبايعات بقيمة 21 مليون درهم وتلتها منطقة ورسان الأولى بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 3 ملايين. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 124 مليون درهم منها 22 رهن أراضٍ بقيمة 74 مليون درهم و 26 رهن فلل وشقق بقيمة 50 مليون درهم، أهمها بمنطقة هور العنز بقيمة 33 مليون درهم ورهن بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 21 مليون درهم.