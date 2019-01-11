«طاقة أبوظبي» تعرض 5 محاور رئيسية في «أسبوع الاستدامة»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي عن استكمال كل الاستعدادات المتعلقة بمشاركتها في أسبوع أبوظبي للاستدامة الذي يقام خلال الفترة بين 14-17 يناير 2019 في أبوظبي.

وتشمل استعدادات الدائرة وضع اللمسات الأخيرة على قائمة من المشاريع والمبادرات الرائدة التي تصب في خدمة تكامل قطاع الطاقة بمختلف موارده، حيث سيتم عرضها من خلال جناح الدائرة في القاعة (4) المنصة A200 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

وكونها الشريك الرئيس لهذا الحدث، تتطلع الدائرة من خلال هذه المشاركة إلى إطلاع مجتمع الطاقة العالمي والشركات المعنية بالاستثمار والتوزيع على مختلف المشاريع المتميزة لجميع الشركات العاملة في قطاع الطاقة في أبوظبي بطريقة مبتكرة ومتميزة.

وقد اختارت الدائرة لهذا الغرض تحديد خمس منصات بخمسة محاور أساسية، هي الاستدامة البيئية، وأمن الإمداد، والموارد الطبيعية، والتكنولوجيا، والترشيد.

تغيرات بنيوية

وقال معالي المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة: «شهد قطاع الطاقة في أبوظبي مجموعة من التغيرات البنيوية التي تعكس رؤية القيادة الرشيدة في تطوير هيكلية تنظيمية جديدة تعزز من تكامل هذا القطاع ودوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة.

ونحن نعمل اليوم على ترجمة هذه الرؤية واقعاً ملموساً من خلال وضع الاستراتيجيات والسياسات الناظمة التي تعزز من مستويات الانسجام والتناغم بين مختلف الشركات العاملة في مجال الطاقة، وإطلاق العديد من المبادرات والمشاريع».

وأضاف: «يشكل الحدث فرصة مهمة تتيح للشركات والمستثمرين الاطلاع على حجم الفرص الاستثمارية في الدولة».