باكستان تتطلع لاتفاقية استثمار مع الإمارات في فبراير

المصدر: إسلام آباد - رويترز

قال مكتب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إن باكستان تتوقع اتفاقي استثمار مع الإمارات والسعودية في الأسابيع المقبلة مع قيام إسلام آباد بالبناء على علاقاتها مع الدول التي أقرضتها مليارات الدولارات في الفترة الأخيرة.

وتوقّع المكتب في بيان صدر عقب اجتماع عُقد الأربعاء الماضي، التوصل إلى مذكرة تفاهم مع السعودية هذا الشهر وتوقيع اتفاق استثمار إطاري مع الإمارات الشهر المقبل، وأضاف أن الاتفاقين يأتيان بعد اتفاق مماثل وُقّع الشهر الماضي مع الصين.

ونقلت صحيفة دون الباكستانية اليومية عن هارون شريف رئيس مجلس الاستثمار قوله: إن الاستثمارات ستوجه على الأرجح لقطاعات تكرير النفط والبتروكيماويات والطاقة المتجددة والتعدين. وأضاف: «نتوقع استثمارات سعودية تفوق العشرة مليارات دولار، ومذكرات التفاهم التي سَتُوقع في هذا الشأن لن تكون عامة أو غامضة بل ستكون بشأن اتفاقات ملموسة»، مشيراً إلى أن شركة أرامكو السعودية ستستثمر في مصفاة وستبني مصفاتها الخاصة في باكستان».

وقال شريف إن الإمارات مهتمة بالاستثمار في مجالي الزراعة والإسكان، في حين أبدت أربع شركات ماليزية اهتماماً بالاستثمار في مجالات اللحوم الحلال والأحجار الكريمة وتكنولوجيا المعلومات والتعليم عالي التقنية.

وستضاف تلك الاستثمارات إلى حزمة قيمتها ستة مليارات دولار قدمتها السعودية لباكستان، وأخرى مماثلة من الإمارات في صورة قروض وتوريدات نفطية بمدفوعات آجلة.