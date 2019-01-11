تعاون «إل جي» و«مايكروسوفت» لتسريع الثورة التقنية بعالم المركبات

المصدر: دبي- البيان

وقّعت شركة إل جي إلكترونيكس مذكّرة تفاهم مع شركة مايكروسوفت لتعزيز وتطوير نظام شركة إل جي للترفيه والمعلومات المدعّم بتقنية التشغيل الذاتي للمركبات.

وستتمكن إل جي بموجب شروط هذه الشراكة من تسريع عملية تطوير منصتها الرقمية الحالية لتناسب احتياجات قطاع السيارات، والتي تعتبر محرك نمو رئيسي للشركة، وذلك من خلال توظيف تقنية سحابة مايكروسوفت أزور والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تطوير برنامج إل جي المستقبلي للقيادة الذاتية.

وستُضيف إل جي خبرة شركة مايكروسوفت في الذكاء الاصطناعي إلى أنظمتها المتقدمة لمساعدة للسائق وكاميرا مراقبة حالة السائق ومنتجات الكاميرا الأمامية المتعددة الأغراض، وتدمج مساعد مايكروسوفت الافتراضي لتسريع الحلول في أنظمة المعلومات والترفيه.

وسيتمكن السائق بفضل «صندوق بيانات أزور» من تحميل البيانات التي يتم جمعها تلقائياً على الطريق لإنشاء مكتبة تساعد برنامج القيادة الذاتية على التطوّر بطريقة أكثر ذكاءً.

وتخطط إل جي لبناء منصات لتطوير واختبار التقنيات الرقمية المبتكرة باستخدام أحدث التقنيات. وستعمل وحدة المعالجة عالية الأداء ووحدة معالجة الرسومات المدعّمة بتقنية مايكروسوفت أزور على تخفيض الوقت الذي يتطلّبه برنامج إل جي المدعّم بالذكاء الاصطناعي في التعلم الذاتي والتطور بشكل كبير. وستستغرق أنظمة القيادة الذاتية التي تتطلب عادةً أكثر من يوم كامل لفهم أنماط الطرق وحركة المرور في المدن بضع دقائق فقط بفضل تقنية أزور.

وستُمكّن التقنية برنامج القيادة الذاتية المدعّمة بالذكاء الاصطناعي من تعلم الأنماط المتنوعة التي يعرضها السائقون والتعرّف على المارة والأشياء الأخرى والتمييز بينها.