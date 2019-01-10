اقتصاد الإمارات يعاكس التباطؤ العالمي بنمو يفوق 3 % حتى 2021

المصدر: دبي، أبوظبي ـ البيان

توقّع تقريران للبنك ومعهد التمويل الدوليين صدرا أمس، أن يحافظ اقتصاد الإمارات على زخم النمو في الأعوام الثلاثة المقبلة، معاكساً التباطؤ العالمي الذي سيواجه طريقاً أشد وعورة العام الجاري.

وبحسب تقديرات البنك الدولي، سينمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة 3% خلال العام الجاري، و3.2% في 2020 و2021 مدفوعاً بالمحفزات الحكومية المعلنة في 2018.

وفي تقديرات معهد التمويل الدولي، توقع نمو اقتصاد الإمارات 3.1% في العام الجاري مقابل 2.9% العام الماضي، وأن يصل الناتج المحلي العام الجاري إلى 1.64 تريليون درهم، والعام المقبل إلى 1.69 تريليون درهم.

ووسط هذه المؤشرات الإيجابية، توقع يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن يتخطى الإنفاق الحكومي الكلي المحلي والاتحادي حاجز 412 مليار درهم خلال العام الجاري 2019. وأضاف الخوري، في اجتماع في أبوظبي أمس، أن النمو المتوقع للإنفاق الحكومي المقدّر بنحو 3% نسبة جيدة تتماشى مع النمو العالمي.



اقرأ أيضاً:



3 %- 3.2 % نمو اقتصاد الإمارات حتى 2021