«أبوظبي للاستثمار» يبيع حصته في مبنى «كرايسلر»

المصدر: دبي- البيان

كلّف مجلس أبوظبي للاستثمار مجموعة «س بي آر إي» ببيع مبنى كرايسلر في نيويورك، الذي يملك حصة غالبية فيه، وفق ما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن داركي ستاكوم، رئيس شركة كابيتال ماركتس جروب في نيويورك.

ويملك مجلس أبوظبي للاستثمار وشركة تيشمان سباير للتطوير العقاري معاً مبنى كرايسلر التاريخي في مدينة نيويورك.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال، إن هناك تقديرات مختلفة لقيمة المبنى.

وكان مجلس أبوظبي للاستثمار قد اشترى حصة 90% في المبنى عام 2008 من مستثمرين، منهم صندوق ألماني مقابل 800 مليون دولار، وفق ما ذكرته الصحيفة الأمريكية.