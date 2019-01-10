«دبي للبترول» تمنح عقداً لشركة هولندية

المصدر: دبي- البيان

منحت شركة دبي للبترول شركة بوسكاليس ويستمينستر الهولندية، عقداً بقيمة 40 مليون دولار، لتوفير خدمات بحرية، وفق ما ذكرته مجلة ميد.

وكانت بوسكاليس أعلنت في وقت سابق عن حصولها على عقد لتنفيذ أعمال فحص وإصلاح وصيانة تحت سطح البحر لمدة 3 سنوات، لكنها لم تكشف عن العميل أو موقع الأعمال، التي ستقوم بها والتي منحها العقد.

ونقلت «ميد» عن مصدر مقرب من التعاقد أن العقد يضمن استغلال لمدة طويلة لسفن الشركة، وبالتالي سوف تبقى السفن على المدى الطويل.

ونقلت المجلّة عن بيان لشركة بوسكاليس أنها سوف ترسل سفينة الدعم «بوكا مخن» أجل تنفيذ العقد، وستكون السفينة مجهزة بطاقمها بالكامل من الغواصين وغيره.

وتقوم «بوسكاليس» أيضاً بأعمال بحرية لصالح شركة أرامكو السعودية، وأعلنت الشركة أنها حصلت على عقد من «أرامكو» لتقوم بأعمال بحرية، في تحالف مع شركة لامبريل الإماراتية البريطانية.