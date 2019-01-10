«أبوظبي للفنادق» تقترض 1.6 مليار درهم

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة «أبوظبي الوطنية للفنادق» توقيعها اتفاقية تمويل قرض لأجل بقيمة 1.6 مليار درهم مع «بنك أبوظبي الأول».

وأضافت الشركة في إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أنها تهدف من خلال هذا القرض إلى تمويل استحواذها على فنادق في إمارة دبي.

وكانت «أبوظبي للفنادق» أعلنت في ديسمبر الماضي أن قيمة صفقة الاستحواذ على 5 فنادق من مجموعة «إعمار للضيافة» تقدر بنحو 2.2 مليار درهم، مشيرة إلى أن الصفقة سيتم تمويلها بواقع 1.6 مليار درهم من أحد البنوك، و600 مليون درهم من أموال الشركة الذاتية.

وتتوقّع الشركة أنه في حال إتمام الصفقة زيادة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بمبلغ 217 مليون درهم، على أن تظهر الصفقة في بيانات الشركة في الربع الأول من العام.