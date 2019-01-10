«فوربس»: الإمارات ضمن الدول المتقدمة في جاهزية «الرقمنة» والذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي- وائل الخطيب

جاءت الإمارات ضمن قائمة الدول المتقدمة في جاهزية «الرقمنة» والذكاء الاصطناعي، نشرتها «فوربس»، أمس، ضمن تقرير لها بعنوان «الولايات المتحدة تخسر السباق في حلبة الذكاء الاصطناعي وتقنية بلوك تشين والتقنية المالية»، حيث صنفت الدول إلى ثلاث فئات، ناضجة، ومتقدمة وناشئة.

وحلّت الدولة في المرتبة الثامنة ضمن قائمة الدول المتقدمة في هذا المجال، إلى جانب كل من إستونيا وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا وإيطاليا والصين.

واستندت المجلة الأمريكية في تصنيفاتها إلى مؤشر جاهزية الرقمنة الصادر عن وحدة الإيكونومست انتلجانس التابعة لمؤسسة إيكونومست لعام 2018، الذي تفوّقت فيه الإمارات على دول عريقة مثل ماليزيا وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا محتلة المركز 13.

وفي مجال بيئة الابتكار حلّت الإمارات في المركز 14 من أصل 25 دولة متفوقةً على تركيا وماليزيا والهند وجنوب أفريقيا، وتفوّقت في مؤشر السياسات التعليمية لتحتل المركز الثامن من بين 25 دولة ضمها المؤشر متفوقةً على بعض من أعرق الدول وعلى رأسها المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا وإيطاليا والصين وماليزيا.

وقالت المجلة، إن خلق إطار مؤسسي لدعم التعلّم المستمر يشكّل أحد التحديات، وقد حققت العديد من البلدان بداية جيدة للتعامل معه. وتشمل قائمة الهدافين في هذا المجال سنغافورة والإمارات وأعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مثل إستونيا والولايات المتحدة وكندا.

وفي مجال سياسات سوق العمل حلّت الإمارات في فئة الدول الناشئة في المركز 13 إلى جانب كل من البرازيل وتركيا.