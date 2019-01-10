بنوك تستعد لتعويم «جيت إيروايز» عبر ضخ 900 مليون دولار

المصدر: دبي- البيان

اقترحت بنوك، أن تضخ في «جيت إيروايز» قروضاً بقيمة 900 مليون دولار، من أجل إعادة هيكلتها وفق ما نقلته صحيفة إيكونوميك تايمز عن مصادر عليمة بالصفقة.

وتعاني «جيت إيروايز»، التي تملك الاتحاد للطيران 24% منها متاعب ومشكلات مالية وسط ارتفاع أسعار النفط والوقود والمنافسة الحادة في السماوات الهندية، برغم أنها أكبر شركة طيران هندية من حيث نصيبها في السوق.

وتم مناقشة خطة إعادة الهيكلة مع الدائنين والموردين خلال اجتماع رتبه بنك الهند وحضره كبار المسؤولين في شركة الطيران، ومنهم رئيسها ناريش جويال وممثل عن شركة الاتحاد للطيران.

ومن المحتمل أن يضخ جويال والاتحاد للطيران 450 مليون دولار لسداد ديون مستحقة على الشركة، بينما يعيد دائنون جدولة 450 مليون دولار أخرى، وفق ما نقلته الصحيفة عن المصادر.