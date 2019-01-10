100 تقنية مبتكرة خلال معرض «ايكوويست 2019» الاثنين المقبل

المصدر: أبوظبي - البيان

تنطلق الاثنين المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» فعاليات الدورة السادسة من معرض إيكوويست 2019، الذي ينظمه مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» بشراكة استراتيجية مع شركة «مصدر» ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة لتسليط الضوء على حلول إدارة النفايات بطرق مستدامة.

ومن المتوقع أن يستقطب معرض ايكوويست المزمع تنظيمه خلال الفترة من 14 إلى 17 يناير حضور أكثر من 1500 زائر، وسيسلط الضوء على أكثر من 100 تقنية جديدة من الابتكارات والحلول المستدامة في مجال إدارة النفايات وإعادة التدوير.

وستشهد فعاليات الدورة الحالية افتتاح معرض فني للمصمم العالمي اليوناني نيكوس فلورس لعرض مجسمات فنية مصنوعة من النفايات المعاد استخدامها وتدويرها كثمرة للتعاون المشترك بين «تدوير» والسفارة اليونانية في أبوظبي.

كما سيتضمن جدول الفعاليات تنظيم منتدى حلول إدارة النفايات الذي سيجمع نخبة من أصحاب القرار والخبراء والمختصين لمناقشة الاستراتيجيات والممارسات المستدامة لإدارة النفايات، إضافة إلى توقيع عدد من الاتفاقيات الجديدة بين الشركات العارضة على هامش معرض ايكوويست.

وستشهد الدورة الجديدة تنظيم ندوات تعريفية على جناح تدوير- قاعة رقم 2 لزوار المعرض لتوعية أكبر عدد ممكن من الجمهور الزائر ورفع مستوى الوعي البيئي لديهم بأهمية منتجات إعادة التدوير وأثرها على سلامة وأمن وصحة المجتمع في إمارة أبوظبي، فضلاً عن توفير ركن خاص للجامعات لعرض ما لديها من ابتكارات خاصة بالنفايات المعاد تدويرها.

وقال الدكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» بالإنابة:

«يعد معرض «ايكوويست» المنصة الإقليمية الأولى من نوعها على مستوى المنطقة التي تجمع أبرز صناع القرار ونخبة من الخبراء الإقليميين والعالميين الذين يعملون في هذا المجال من القطاعين العام والخاص لتبادل الخبرات واستكشاف فرص الأعمال والاستثمار المتاحة في هذا القطاع والاطلاع على أفضل الممارسات والحلول التقنية الحديثة في مجال إدارة وإعادة تدوير النفايات».

وأضاف الكعبي: «رؤية أبوظبي تحتم علينا ضرورة إيجاد توازن بين التنمية الاقتصادية من ناحية وحماية البيئة من ناحية أخرى لاسيما في ظل حجم النفايات المتزايد نظراً للنمو السكاني والتنوع الديموغرافي بالإمارة.

كما تسعى تدوير من خلال المشاركة في أسبوع أبوظبي للاستدامة ومعرض ايكوويست إلى إشراك كل مؤسسات المجتمع في نشر التوعية بأهمية إعادة تدوير النفايات، فضلاً عن تشجيع مختلف الشرائح للمشاركة في تحمل المسؤولية البيئة والمجتمعية للوصول إلى بيئة آمنة ونظيفة ومستدامة».