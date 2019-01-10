جوائز وهدايا بمراكز تسوق الشارقة خلال «عروض الربيع»

المصدر: الشارقة- البيان

أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة تخصيص عدد من مراكز التسوق والمحال التجارية والأسواق المركزية المُشاركة في «عروض ربيع الشارقة» لموسم عام 2019، عدداً كبيراً من الجوائز القيّمة للمتسوقين من خلال السحوبات اليومية والأسبوعية، بالإضافة إلى باقة مميزة من الهدايا وقسائم المشتريات.

وأعلن «صحارى سنتر» تخصيص سيارة فاخرة بالإضافة إلى ساعات من ماركة شهيرة، من خلال السحوبات التي ستقام بشكل أسبوعي وفي ختام فعاليات «عروض ربيع الشارقة»، التي تُعتبر أحد أبرز الأحداث التجارية والسياحية في الشارقة.

وخصص «سيتي سنتر الشارقة» 8 جوائز عبارة عن بطاقات «هديتي» بقيمة 10 آلاف درهم تمنح لشخصين اثنين بمعدل فائزين أسبوعياً، وذلك مقابل كل عملية شراء بقيمة 200 درهم، ومن خلال السحوبات التي ستقام خلال الفترة من 10 يناير الجاري ولغاية 10 فبراير المقبل.