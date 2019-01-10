بول غريفيث: 240 مليون مسافر قدرة مطارات دبي بحلول 2023

المصدر: دبي - أشرف رفيق

توقع بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي، أن تصل القدرة الاستيعابية لمطارات دبي - مطار دبي الدولي، ومطار آل مكتوم الدولي - إلى 240 مليون مسافر و16 مليون طن من الشحنات بحلول عام 2023.

وقال غريفيث إن الهدف الرئيس للمؤسسة حالياً هو تطوير ثاني مطارات دبي، مطار آل مكتوم الدولي. وإلى جانب تطوير المطار الثاني، هناك مشاريع تشمل مدينة دبي اللوجستية والمدينة التجارية والمدينة السكنية ومدينة الطيران والغولف، على مساحة تزيد على 140 كلم مربع.

وأضاف، في مقابلة مع مجلة «إيربورت ورلد»، نعمل بالدرجة الأولى من أجل خدمة المسافرين. وقال: «إذا لم نعمل على توفير أفضل خدمة للمسافرين تكون طريقتنا في العمل خاطئة»، مضيفاً أن الأولوية الأولى هنا هي مستوى الخدمة.

وتابع: بحلول عام 2023 سنكون قادرين على خدمة 240 مسافراً سنوياً في مطاري دبي وآل مكتوم الدوليين، اللذين سيكونان قريبين من بعضهما في الطاقة الاستيعابية لعدد المسافرين، مؤكداً أن إدارة النمو هو أولويتنا الأولى. وقال إننا نستهدف عمل المطارين في تناغم كافٍ من أجل الاستغلال الأمثل لبنيتنا التحتية.

وأشار إلى أن الأمر سيستغرق عدة سنوات حتى يعمل المطاران بالتوازي، ونحن نبذل كل ما في وسعنا لإمداد مطار دبي الدولي بالحياة، وبالتالي أفضل وسيلة للنظر إلى المستقبل هو أن نقول إننا بدأنا تحولاً مكثفاً إلى المطار الجديد، وستوفر لنا المرحلة الثانية من تطوير مطار آل مكتوم الدولي خيارات جديدة.

وأضاف أن خطتنا الطويلة الأجل هي أن نطور الفرص لخلق مزيد من التفاعل الكفء بين الخدمات الأرضية والجوية.