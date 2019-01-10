مزيد من المفاجآت في مهرجان دبي للتسوّق بعطلة نهاية الأسبوع الثالث

المصدر: دبي ـ البيان

تتواصل المفاجآت المشوّقة للمتسوّقين خلال الأسبوع الثالث من مهرجان دبي للتسوّق، والذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة).

حيث كشفت عن أولى العلامات التجارية المشاركة في الأسبوع الثالث من فعاليات «مفاجآت نهاية الأسبوع» ضمن المهرجان، وهي «كول إت سبرنج» التي ستقدّم عرضاً حصرياً اليوم. وتقدّم «كول إت سبرنج»، للأحذية وحقائب اليد والإكسسوارات، عرضاً على كافة المنتجات المتوفرة في فرعها بـ«برجمان»، حيث يباع المنتج بسعر 99 درهماً فقط.

يبدأ هذا العرض الحصري اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى نفاد الكمية. كما سيقدّم المتجر للزوار المزيد من الصفقات خلال هذا العرض الحصري ضمن مهرجان دبي للتسوق. ويشارك في «مفاجآت نهاية الأسبوع» مجموعةٌ من أبرز العلامات التجارية المحلية والعالمية.