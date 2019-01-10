«اقتصادية عجمان» تستعرض نتائج مراكز الخدمة مع الوكلاء

المصدر: عجمان- البيان

عقدت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان اجتماعاً موسعاً مع الوكلاء المعتمدين لمناقشة نتائج مراكز الخدمة خلال عام 2018، واستعراض خطط ومبادرات الدائرة لعام 2019، وذلك بهدف إشراك المراكز في وضع المستهدفات المستقبلية لرفع جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، وتحقيق الغايات الاستراتيجية للدائرة.

واستعرضت إدارة علاقات المتعاملين، نتائج أداء مراكز الخدمة في عام 2018، التي أظهرت تحسناً في الخدمات المقدمة للمتعاملين، وقد بلغ معدل زمن الانتظار لتقديم الخدمة 15 دقيقة، في حين بلغ معدل زمن تقديم الخدمة 11 دقيقة، وكذلك تم استعراض جملة من المؤشرات التشغيلية الخاصة بالمراكز ومناقشة نتائجها مع الوكلاء المعتمدين.

وقال أحمد البلوشي، مدير إدارة علاقات المتعاملين: يأتي الاجتماع لتعزيز التواصل مع الوكلاء المعتمدين، الذين يقدمون خدمات الدائرة وفقاً لاتفاقيات التعهيد المبرمة معهم، وتأكيداً على التزام الدائرة بمواصلة تفعيل خطتها الاستراتيجية بما يتناسب مع متطلبات واحتياجات المتعاملين، ومناقشة الأهداف المستقبلية مع الشركاء الاستراتيجيين، حيث استعرضنا خلال الاجتماع عدداً من الأفكار والمقترحات التطويرية مع المراكز، ونتطلع لأن تسهم بشكل إيجابي في تحسين الأداء.