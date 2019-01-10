«اقتصادية الشارقة» تتفقّد سير العمل في مشروع «الممشى»

المصدر: الشارقة- البيان

زار وفد من دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة مشروع «الممشى» التابع لمجموعة ألف الذي يعد أحد أهم المشاريع الحيوية متعددة الاستخدامات في الشارقة باستثمارات إجمالية تصل إلى 3 مليارات درهم. جاء ذلك ضمن خطة الزيارات الدورية التي تنفذها الدائرة على المنشآت الاقتصادية الكبرى في الإمارة.

وفي إطار رؤيتها للوصول للريادة في التنمية الشاملة لتحقيق اقتصاد تنافسي متنوع قائم على المعرفة والابتكار من خلال استراتيجيتها الداعية للمساهمة في تخطيط وقيادة التنمية الاقتصادية الشاملة في الإمارة.

وترأس الوفد سلطان السويدي رئيس الدائرة، وضم وداد المرزوقي، رئيس مكتب رئيس الدائرة، وفهد الخميري، مدير إدارة التسجيل والترخيص، وعبدالعزيز المدفع، نائب مدير إدارة الاتصال الحكومي، وسالم السويدي، نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية، وأحمد السويدي، رئيس قسم الاستثمار التجاري، وإيمان آل علي، مدير مكتب المتابعة.

وقال رئيس الدائرة الاقتصادية إن تعزيز التعاون والتنسيق بين الدائرة والمستثمرين هي من الأهداف الاستراتيجية للدائرة.

حيث تأتي ضمن خطة الزيارات الدورية التي تنفذها الدائرة على المنشآت الاقتصادية الكبرى في الإمارة، للاطلاع على احتياجاتهم لتوفير سبل النجاح لمختلف هذه المنشآت في سبيل تعزيز مكانة الشارقة على الخارطة الاقتصادية وتنمية كافة القطاعات العاملة في الإمارة بما يتوافق مع أعلى معايير الجودة في الخدمات لجذب المزيد من الاستثمارات.