«إمباور» تشارك بمؤتمر الجمعية الأميركية لهندسة التبريد

المصدر: دبي- البيان

يترأس أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم،.

وفداً رفيع المستوى للمشاركة في مؤتمر وإكسبو الجمعية الأمريكية لهندسة التبريد والتدفئة وتكييف الهواء 2019، أكبر تجمع عالمي لكبار مزودي خدمات التبريد والتدفئة والتكييف في العالم، الذي ينعقد في المركز العالمي للمؤتمرات في أتلانتا، في ولاية جورجيا الأمريكية، وذلك ما بين 12 و16 يناير الجاري.

وذلك لمناقشة عدة مواضيع، تتمحور حول تحديات التقنيات والحلول التكنولوجية المبتكرة الموفرة للطاقة، بمشاركة حوالي 56 ألف شخص من أعضاء الجمعية، يمثلون 132 دولة حول العالم.

وتتضمن أجندة العام الحالي من المؤتمر، العديد من الفعاليات والأنشطة التدريبية والتعليمية والندوات والحلقات النقاشية التي يستضيفها معهد (ASHRAE) التعليمي، كما سطّر القائمون على المؤتمر، برنامجاً تقنياً يستعرض من خلال 100 جلسة حوارية، ثمانية مسارات رئيسة، تم اختيارها وفق اهتمامات المشاركين، وعلى ضوء مستجدات قطاع التبريد والتكييف في العالم.

وتشمل مسار «أنظمة ومعدات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء»، «أساسيات وتطبيقات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء»، «التبريد»، «البناء والتشغيل والصيانة للأنظمة عالية الأداء»، «مسائل حول النظام المشترك وسوء الاستخدام»، و«التقارب بين الرفاهية وجودة الهواء الداخلي وكفاءة الطاقة».

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»: تحرص «إمباور» على المشاركة في كل دورات الحدث، الذي يعد فرصة قيّمة للعاملين بقطاعي التبريد والتكييف حول العالم، والخبراء في قطاع الطاقة بوجه عام.

حيث توفر هذه الفعالية، منصة مشتركة لتبادل المعارف والمعلومات، من خلال مجموعة واسعة من العروض والمناقشات والمحاور التي يطرحها المؤتمر في كل مرة، كما يعد فرصة لـ «إمباور»، التي تحظى بسمعة عالمية مرموقة، بوصفها أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، للتعريف بمشاريعها وأحدث الحلول والتقنيات التي توصلت إليها.