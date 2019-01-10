967 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي- البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس، 967 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 93 مبايعة بقيمة 291 مليوناً، منها 17 مبايعة للأراضي بقيمة 184 مليوناً و76 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 107 ملايين.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 52 مليون درهم في منطقة الجداف، تليها مبايعة بقيمة 51 مليوناً في نخلة جميرا، التي تصدرت المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 3 مبايعات بقيمة 94 مليوناً، وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 6 ملايين.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 12 مليوناً بمنطقة مرسى دبي أهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم بمنطقة الثنية الخامسة.

وتصدرت مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 14 مبايعة بقيمة 26 مليوناً وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 22 مليوناً. وسجلت الرهونات 676 مليوناً منها 30 رهن أراض بقيمة 641 مليوناً، و34 رهن فلل وشقق بقيمة 35 مليوناً، أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 203 ملايين ورهن بمنطقة جبل علي الأولى بقيمة 196 مليوناً.