غرفة الفجيرة: القيادة تفاجئ المواطن بما يفوق التوقعات

المصدر: الفجيرة - البيان

أكدت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة أن القيادة الرشيدة للإمارات تفي دائماً بما تعد به، وتفاجئ المواطن بأن ما تقدمه له يفوق التوقعات، مشيراً إلى أن حكومة الإمارات حريصة على تحقيق رفاهية المواطنين وإسعادهم.

وذكر خليفة الكعبي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، أن حزمة التشريعات والسياسات التي تم إطلاقها في عام 2018.

وما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء أمس الأول بأولوية المواطن في 2019 وفي جميع الأعوام، تؤكد أن إسعاد المواطن وتوفير الحياة الكريمة له وللأجيال القادمة يمثل أولوية قصوى في توجه الدولة حالياً ومستقبلاً.

وتقدم رئيس غرفة الفجيرة بجزيل الشكر وعميق الامتنان لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لحرص سموه الدائم والعميق على تقديم كافة أشكال الدعم والرعاية للفئات الضعيفة والأسرة والمرأة والشباب وكبار المواطنين وكافة فئات المجتمع في دبي والدولة، والذي تجلى في تأكيد سموه أن «المواطن سيبقى الأولوية الأولى والثانية والثالثة في 2019».