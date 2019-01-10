250 شركة بمعرض الخليج للطباعة والتغليف 2019

المصدر: دبي - البيان

من المقرر أن يستضيف معرض الخليج للطباعة والتغليف 2019 أكثر من 250 شركة عالميّة وإقليميّة رائدة للمشاركة في المعرض التجاري الأول في الشرق الأوسط لقطاع الطباعة التجاريّة وطباعة التغليف.

وإلى جانب العديد من الشركات الرائدة التي تعود للمشاركة بالمعرض الذي يقام بمركز دبي التجاري العالمي، هناك عدد من العارضين الذين يشاركون للمرة الأولى في هذا الحدث. وتم تأكيد حضور شركة عفراء، وبوبست، فريمبيكس، وجرين جرافيكس، ومجموعة الخليج التجارية، وهيليوزيد، وكونيكا مينولتا، وبريستيج غرافيكس، وروتومتريكس، وإس. إم. آي كوتد برودكتس، ويو. بي. إم رافلاتاك، وزيروكس.

بالإضافة إلى الشركات التي تشارك في المعرض للمرة الأولى مثل: آبكس إندستريز، وأراستا ماكينا كيميا، وجينهانغ فليكسيبل باكاجنغ، وليمورو، وميتيورز، وبول برينتيغ المحدودة، وشركة روشان المحدودة. وأبواب التسجيل تبقى مفتوحة للمشاركة في المعرض الذي سيُعقد بين 15 و18 أبريل في قاعات زعبيل.

يتميّز معرض الخليج للطباعة والتغليف بعرض أحدث المطابع المتعددة الركائز، والمطابع الرقمية الواسعة والضيّقة النطاق، وماكينات تقطيع وحفر الليزر، وماكينات الطباعة الثلاثية الأبعاد، وماكينات الملصقات/‏التغليف الذكية، والبرمجيات،

وقالت ليزا ميلبورن، المديرة الإدارية في معرض الخليج للطباعة والتغليف: «منطقة الشرق الأوسط من مناطق نمو الطباعة التجارية الرئيسية وتطوّرها في العالم، حيث تتمتّع بإمكانات هائلة غير مستثمرة في مجال التكنولوجيا الرقميّة. وينعكس ذلك في النمو المستمر الذي يحقّقه المعرض، ما يلعب دوراً حيوياً في دفع عجلة الصناعة قدماً.

وقد بدأنا نشهد في معرض الخليج للطباعة والتغليف توجهاً جديداً، حيث يُبدي نصف زوارنا اهتمامهم بالمطابع الرقميّة. ونحن نتوقّع في هذا العام أن نرى تطوّر هذا الاتجاه على نطاق أوسع، وذلك نظراً لزيادة الطلب على الطباعة التجارية الرقميّة وطباعة التغليف على المدى القصير، وكذلك العلامات المطبوعة رقمياً، والعلامات التجاريّة الذكية».

أحدث الحلول

يستهدف معرض الخليج للطباعة والتغليف المطابع ومزوّدي الخدمات وأصحاب العلامات التجارية والمصممين من الشرق الأوسط، وأفريقيا القاريّة، وجنوب آسيا، وأوروبا.

ويمكن للمشترين أن يختبروا مباشرة أحدث الحلول التي ستساعدهم على طباعة مجموعة واسعة من المنتجات لقطاعات متعدّدة من الأسواق بما في ذلك البيع بالتجزئة والتعليم والأمن. ويُعد الحدث وجهة مثاليّة للزوار للتواصل مع أكبر الموردين وأكثرهم تأثيراً في سوق اليوم واكتشاف الأسواق المتخصصة وتعزيز معرفتهم.