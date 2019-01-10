«الإمارات للاتصالات المتكاملة» تختار «ستارت ديزاين» لعمليات تصميم علاماتها التجارية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت الإمارات للاتصالات المتكاملة اختيار «ستارت ديزاين» كوكالة جديدة لإدارة عمليات تصميم وتطوير هوية علاماتها التجارية.

وجاء اختيار وكالة «ستارت ديزاين» بعد عملية تقديم عروض اتّسمت بالتنافسية بين العديد من الوكالات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط.

وستشمل الاتفاقية العديد من المجالات الرئيسية مثل المساعدة في تطوير هوية العلامات التجارية التابعة للشركة مثل دو وفيرجن موبايل بما يدعم عملية التحول الرقمي التي بدأتها الشركة مسبقاً وقطعت فيها أشواطاً كبيرة.

وقال عثمان سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: بصفتنا شركة متخصصة في خدمات الاتصال وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتكاملة مع علامات تجارية رائدة على مستوى القطاع، نسعى إلى البقاء في طليعة الثورة التكنولوجية.

ومن هنا كان من الطبيعي بالنسبة لنا أن نبحث بشكل مستمر عن وكالات استشارية وإبداعية تلبي معاييرنا وتساهم بتجسيد طموحاتنا بتعزيز هوية علاماتنا التجارية تماشياً مع متطلبات المرحلة القادمة من التحول الرقمي. ويسعدنا انضمام «ستارت ديزاين» إلى شبكة وكالاتنا التي نتعاون معها في تنفيذ خططنا الاستراتيجية.

وقال مايك كورتيس، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة ستارت ديزاين: نحن سعداء للغاية بتعاوننا مع شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة لتعزيز نمو علامتها التجارية المتعددة التي ساهمت بشكل رئيسي في دعم الثورة الرقمية التي تشهدها دولة الإمارات .

وتتمثل مهمتنا الأساسية بالعمل على مساعدة الشركة في تحقيق أهدافها المرسومة على المدى البعيد بالاعتماد على التكنولوجيا بغية تعزيز تواصلها وارتباطها مع الأشخاص الذين يعيشون ويعملون في الإمارات.