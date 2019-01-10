دبي تستضيف مؤتمر«أوراكل أوبن وورلد» 11 فبراير

المصدر: دبي - البيان

تستضيف دبي «مؤتمر أوراكل أوبن وورلد»، المعرض الأهم في قطاع الأعمال والتكنولوجيا، لأول مرة 11 و12 فبراير 2019، وسترحّب «أوراكل» بما يزيد على 6000 من العملاء والشركاء من جميع أنحاء الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية في معرض التكنولوجيا في مركز دبي التجاري العالمي.

ويضم مؤتمر «أوراكل أوبن وورلد الشرق الأوسط» العديد من الجلسات التي سيقودها نخبة من المتحدثين المتخصصين، بالإضافة إلى العروض التوضيحية التفاعلية ودراسات الحالة للتعريف بطرق فريدة تتبعها «أوراكل» مثل سحابة أوراكل والتقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وإنترنت الأشياء وواجهات المستخدم التفاعلية وقاعدة بيانات أوراكل ذاتية التوجيه التي تؤدي إلى ابتكار نماذج عمل حديثة وخلق قيمة تجارية جديدة.