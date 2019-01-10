24 % نمو مناولة الحاويات في موانئ أبوظبي 2018

المصدر: أبوظبي - وام

ارتفعت مناولة الحاويات النمطية في موانئ أبوظبي 24% خلال العام الماضي إلى 1.74 مليون حاوية نمطية مقابل 1.4 مليون حاوية في 2017 بحسب البيانات التشغيلية الصادرة عن موانئ أبوظبي.

وزادت مناولة البضائع العامة والسائبة في موانئ أبوظبي العام الماضي 5.9% إلى 19.7 مليون طن متري مقابل 18.6 مليون طن متري في 2017، كما ارتفعت مناولة البضائع المدحرجة «المركبات» 4.2% لتصل إلى 143 ألف مركبة مقارنة مع 137 ألف مركبة عام 2017.

وإجمالاً سجلت موانئ أبوظبي نمواً قدره 14.2% عام 2018 مقارنة مع 2017 في عمليات الحاويات ومناولة البضائع العامة والسائبة والمدحرجة.

مرافئ جديدة

وحققت موانئ أبوظبي والشركات التابعة إنجازات مهمة على صعيد تدشين مرافئ جديدة وتوقيع عدد من الاتفاقيات المهمة من شأنها المساهمة في تحقيق الأولويات الاستراتيجية لرؤية أبوظبي 2030 وجعل الإمارة مركزاً ريادياً للتجارة والصناعة والاستثمار من خلال تطوير وتشغيل مجموعة من أكثر الموانئ تطوراً.

إضافة إلى مدينة خليفة الصناعية التي تعتبر واحدة من أكبر وأهم المناطق الصناعية المتكاملة في المنطقة.

وفي هذا الإطار، أطلقت بوابة المقطع - التابعة لموانئ أبوظبي - خدمة «سلسال» والتي توفر ربطاً سلساً وعالي الأمان لأصحاب المصلحة في مجتمع التجارة البحرية، حيث تجمع هذه الخدمة بين تكنولوجيا بلوك تشين والهويات الرقمية الخاصة بالمستخدمين لتصبح موانئ أبوظبي أول مؤسسة في الإمارة تطور تكنولوجيا بلوك تشين.

النافذة الواحدة

كما تم إطلاق النافذة الإلكترونية الواحدة «ممر» والتي ستسهل النشاط التجاري عبر المنافذ البحرية أولاً ثم سيتم تطبيقها في المنافذ البرية والجوية والبريد في إمارة أبوظبي، مما يتيح سهولة تبادل جميع الواردات والصادرات والشحنات العابرة، إضافة إلى دفع الرسوم الجمركية لجميع أنواع الشحن البري والجوي والبحري على حد سواء.

ووقعت موانئ أبوظبي العام الماضي اتفاقية امتياز استراتيجية لمدة 30 عاماً مع «MSC العالمية» - إحدى شركات الشحن البحري العالمية - لتأسيس مركز استراتيجي لمناولة الحاويات في «ميناء خليفة» في خطوة تلقي الضوء على الأهمية المتزايدة للإمارة في مجال التجارة البحرية ومناولة الحاويات إقليمياً وعالمياً.

وأبرمت موانئ أبوظبي اتفاقية شراكة مع «أوتوتيرمينال برشلونة» لتأسيس شركة مشتركة «أوتوتيرمينال ميناء خليفة» لإدارة محطة الشحنات المدحرجة ومناولة المركبات في ميناء خليفة بموجب امتياز لمدة 15 عاماً بهدف توفير المستوى ذاته من الخدمات عالية الجودة التي تتيحها أوتوتيرمينال للعملاء في ميناء برشلونة وتعزيز مكانة ميناء خليفة كمركز إقليمي لجميع الخطوط التجارية.

وفي ديسمبر 2018 افتتحت موانئ أبوظبي محطة كوسكو أبوظبي للحاويات التابعة لشركة كوسكو الملاحية للموانئ المحدودة في ميناء خليفة لتساهم محطة الحاويات الجديدة بترسيخ مكانة ميناء خليفة كمركز إقليمي لعمليات كوسكو التشغيلية العالمية.

حيث ترتبط بجميع المراكز التجارية الرئيسية المشمولة بمبادرة «الحزام والطريق» وكذلك بعمليات كوسكو التشغيلية عبر شبكة موانئها العالمية ليرفع إجمالي الطاقة الاستيعابية السنوية إلى 6 ملايين حاوية نمطية في ميناء خليفة.

محطة فرز

يضم ميناء خليفة أكبر محطة لفرز الحاويات في الشرق الأوسط بمساحة 275 ألف متر وتعتبر أول محطة شبه آلية لفرز الحاويات في المنطقة مع مرافق مخصصة لشحنات الحاويات ناقصة الحمولة / كاملة الحمولة إلى جانب مجموعة متكاملة من خدمات تعبئة الحاويات، والتخزين على المدى القصير للشحنات غير المجمعة، فضلاً عن سهولة التواصل مع محطات الحاويات في ميناء خليفة.